Во время своей длительной миссии автоматическая космическая станция Cassini получила новые более качественные снимки "космического вареника" - естественного спутника Сатурна, имеющего характерную форму. Эти снимки опубликовала пресс-служба Национального космического агентства США (NASA).
"Равиоли, вареник, эмпанада... Что вы видите? Нет неправильных ответов", - говорится в аннотации к снимку на странице NASA в Instagram.
Космический объект под названием Пан, напоминающий своим видом вареник, является внутренним и ближайшим к Сатурну спутником. Он вращается вокруг планеты через щель в одном из колец Сатурна, совершая полный оборот каждые 13,8 часа на высоте 134 000 км.
Два новых изображения Пана, полученные космическим кораблем Cassini, показывают вид спутника под разными углами зрения с расстояния примерно 24 600 км. На данный момент это было максимальное приближение космического корабля к Пану, что позволило улучшить уровень детализации его поверхности по сравнению с предыдущими снимками.
Пан был обнаружен американским исследователем в 1990 году, когда он подробно изучил изображения, сделанные космическим кораблем "Вояджер-2" еще в 1981 году.
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