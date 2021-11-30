К МКС приближаются обломки мусора.

Двое астронавтов NASA не отправятся в открытый космос на Международной космической станции, поскольку к ней приближаются обломки мусора.

Об этом сообщается на странице космического ведомства в Twitter.

Читайте такжеНАТО и Евросоюз осудили испытания Россией противоспутникового оружия в космосеNASA не отмечает, что это за мусор, но в последние недели наибольшую угрозу для МКС представляют обломки спутника, который "расстреляли" российские военные.

"Из-за невозможности должным образом оценить риск, который могут понести астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", — говорится в сообщении NASA.

В космос должны были выйти астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон. Они хотели заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая прекратила подавать сигнал на Землю.

Пока неизвестно, на какой срок NASA откладывает миссию.

Как сообщал УНИАН, Россия 15 ноября в космическом пространстве уничтожила ракетой спутник "Космос-1408". Это привело к появлению огромного количества обломков, которые угрожают Международной космической станции, а также другим космическим аппаратам всех стран мира. Так, после испытаний экипажу МКС пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

После этого Россия официально подтвердила сбитие на орбите советского спутника. При этом Москва утверждает, что обломки якобы не несли угрозы для МКС, о чем заявляли в Госдепе США.

Отметим, что это не первый подобный случай.

Так, в 2007 году Китай уничтожил собственный метеорологический спутник, в результате чего образовалось более 2 тыс. обломков, которые можно отследить. Этот мусор до сих пор мешает космическим проектам всех стран мира.

В 2019 году Индия сбила собственный спутник находившийся на низкой околоземной орбите, и объявила себя космической державой. Но тоже поставила под угрозу МКС и другие аппараты.

Летом 2020 года США и Великобритания заявляли, что Россия провела испытания противоспутникового оружия. После выхода на орбиту российского спутника-инспектора "Космос-2543" от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект. В США его называют "снарядом", но в России утверждают, что это был некий "малый космический аппарат", который проверял работу другого спутника на орбите.

Этот случай в США связывают с другим, который произошел в 2017 году. Тогда российский аппарат совершал маневры вблизи американского спутника. В США считают, что в обоих случаях Россия испытывала противоспутниковое оружие, и что это демонстрирует истинные намерения России по неразмещению оружия в космосе.

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Автор: Марта Гичко