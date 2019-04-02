Испытание Индией противоспутникового оружия создает угрозу для МКС - глава NASA

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора.

Противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства, пишет РБК.

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, добавил глава NASA. "Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС", - сказал он.

Читайте такжеСША подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии

"Мы занимаемся организацией коммерческих полетов на околоземную орбиту, мы занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо", - подчеркнул Брандестайн.

Глава NASA напомнил, что в 2007 году Китай проводил подобные испытания. "И обломки после того теста до сих пор на орбите, а нам приходится учитывать их наличие", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.