Россия отрицает, что обломки уничтоженного спутника представляли угрозу МКС.

Россия подтвердила, что сбила на орбите советский спутник "Целина-Д", однако утверждает, что обломки не несли угрозу для Международной космической станции, о чем заявляли в Госдепе США.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Недействующий спутник СССР находился на орбите с 1982 года.

Обломки, говорится в заявлении оборонного ведомства РФ, внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение, пока фрагменты не разрушатся.

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Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что РФ испытала противоспутниковое оружие, после чего на орбите Земли образовались обломки, несущие угрозу для Международной космической станции.

В результате сбития спутника образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, которые сейчас "представляют угрозу интересам всех народов".

Однако в понедельник российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило со ссылкой на данные американского Центра управления полетом, что МКС грозило столкновение с космическим мусором. За это экипажу станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться. Позже "Роскосмос" сообщил, что угроза столкновения миновала.

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Автор: Яна Ставская