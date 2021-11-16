Российские испытания значительно увеличили риск для экипажа на МКС, а так же для других полетов человека в космос.

Россия испытала противоспутниковое оружие, после чего на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу для Международной космической станции.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает BBC.

По его словам, Россия при помощи противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников. В результате образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, "сейчас представляющих угрозу интересам всех народов".

"Опасное и безответственное поведение России угрожает долговременной стабильности космоса и явно демонстрирует, что российские заявления против милитаризации космоса неискренни и лицемерны", - сказал Прайс.

В Москве пока не ответили на заявления Вашингтона.

Однако в понедельник российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило со ссылкой на данные американского Центра управления полетом, что МКС угрожало столкновение с космическим мусором. Из-за этого экипажу станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться. Позже "Роскосмос" сообщил, что угроза столкновения миновала.

"В настоящий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зелёной зоне", - отметили в "Роскосмосе".

По словам Прайса, испытания "значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС, так же как другие полеты человека в космос".

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил о российских противоспутниковых испытаниях и подчеркнул, что Москва заранее не предупредила о них Вашингтон.

"Мы внимательно наблюдаем за средствами, которые Россия, вероятно, пытается разработать. Они могут представлять угрозу не только интересам нашей национальной безопасности, но и безопасности других космических держав", - сказал Кирби.

Он также добавил, что США давно предлагают разработать международные нормы безопасного использования космоса.

Что сбили россияне в космосе

По данным американской компании Seradata, которая отслеживает движение объектов в космосе, в ходе российских испытаний был сбит старый советский спутник "Космос-1408". Это аппарат класса "Целина", он предназначен для радиотехнической разведки. Он был запущен в 1982 году и не работал уже несколько десятилетий.

"После попадания, вероятно, произошел взрыв, приведший к появлению "мусорного облака", которое и привело к задействованию протоколов безопасности на МКС", - отметили в Seradata.

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Отметим, что это не первый подобный случай.

Так, в 2007 году Китай уничтожил собственный метеорологический спутник, в результате чего образовалось более 2 тыс. обломков, которые можно отследить. Этот мусор до сих пор мешает космическим проектам всех стран мира.

В 2019 году Индия сбила собственный спутник, находившийся на низкой околоземной орбите, и объявила себя космической державой. Но тоже поставила под угрозу МКС и другие аппараты.

Летом 2020 года США и Великобритания заявляли, что Россия провела испытания противоспутникового оружия. После выхода на орбиту российского спутника-инспектора "Космос-2543" от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект. В США его называют "снарядом", но в России утверждают, что это был некий "малый космический аппарат", который проверял работу другого спутника на орбите.

Этот случай в США связывают с другим, который произошел в 2017 году. Тогда российский аппарат совершал маневры вблизи американского спутника. В США считают, что в обоих случаях Россия испытывала противоспутниковое оружие, и что это демонстрирует истинные намерения России относительно неразмещения оружия в космосе.

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Автор: Александр Топчий