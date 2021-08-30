Украинские ученые на ледоколе возобновят исследования мирового океана.

Над новым флагманом украинского научного-исследовательского флота – бывшим британским ледоколом James Clark Ross – поднят сине-желтый флаг.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в социальной сети Facebook.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Украинский флаг поднял Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильным. Также над ледоколом поднят вымпел Национального антарктического научного центра.

Это знаменательное событие произошло в порту города Фредериксгавн (Дания), где сейчас находится судно. Теперь, после переоформления ряда документов на нового владельца – Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.

Также сказано, что собственный океанографический ледокол позволит Украине:

-после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;

-решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;

-создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

- проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Украинский ледокол для исследований

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских полярников с 25-й годовщиной основания антарктической станции "Академик Вернадский". Впервые в истории глава государства пообщался с полярниками через видеосвязь в режиме реального времени. Тогда же полярники попросили Зеленского о собственном ледоколе, который помог бы осуществлять исследования без ограничений. Президент подчеркнул, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу офису президента и правительству вместе наработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Позже Великобритания продала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс" для исследований в Антарктиде.

Автор: Виталий Саенко