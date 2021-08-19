По информации Национального антарктического научного центра, покупная цена судна для Украины составляет 5 миллионов 304 тысячи долларов.

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол James Clark Ross для исследований в Антарктиде.

Об этом сообщает посольство Британии в Украине на своей странице в Facebook.

Таким образом, после 30 лет службы в составе британской антарктической миссии ледокол продали украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

В посольстве подчеркнули, что это уже второй случай, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым, поскольку первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", известной теперь как станция "Академик Вернадский".

"Ледокол James Clark Ross открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах. Кстати, в 1996 году именно James Clark Ross доставил первую украинскую миссию на бывшую британскую станцию "Фарадей", - отметили британские дипломаты.

Сколько стоил ледокол James Clark Ross

7 июля Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Как сообщалось, по информации Национального антарктического научного центра, покупная цена James Clark Ross для Украины составила 5 миллионов 304 тысячи долларов, из которых:

стоимость судна - 5 миллионов долларов;

юридическое сопровождение сделки - 6 тысяч долларов.

другое - топливные материалы на судне, дополнительное оборудование - две моторных лодки с запасными моторами.

Что известно о James Clark Ross

RRS James Clark Ross - это научно-исследовательское судно-ледокол Британской антарктической службы, ее бывший флагман, названный в честь британского моряка и полярного исследователя Джеймса Кларка Росса. Построено в 1990 году, на службе с 1991-го. RRS расшифровывается как "Royal Research Ship", то есть королевское исследовательское судно.

Читайте такжеУкраина ищет полярников для новой антарктической экспедиции, зарплата – более 50 тысяч гривеньВ 1996 году судно доставило первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский", а летом этого года вернулось из своей последней экспедиции под британским флагом. Несколько месяцев назад оно заходило, в частности, и на станцию, где тщательно осматривалось украинскими полярниками

По оценке специалистов морского технического университета им. Адмирала Макарова, судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25-30 лет после покупки.

На борту James Clark Ross установлена веб-камера, с помощью которой можно увидеть вид с судна. Кроме того, сайте Британской антарктической службы есть подробный виртуальный тур по ледоколу.

Автор: Виталий Саенко