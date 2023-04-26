Вспышка в небе над Киевом, вызванная падением метеора, произошла 19 апреля.

Видимое падение метеора над Киевом длилось 5 секунд, а само космическое тело было диаметром около полуметра. Об этом сообщает Международная метеорная организация.

Используя видеозаписи ученые определили, что впервые болид наблюдался на высоте 98 км над Великой Дымеркой. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

Большая вспышка произошла на высоте 38 км. Метеороид с расчетной начальной массой 200-300 кг и диаметром около полуметра разорвался на высоте на множество осколков и пыль. Торможение болида после вспышки свидетельствует о том, что самые крупные осколки имели массу менее килограмма. Тем не менее, еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а затем последовали более мелкие вспышки на высотах 31, 30 и 29,5 км.

Видео дня

В последний раз болид был виден на видео на высоте 28 км, когда его скорость составляла около 10 км/с.

Как сообщается, большая начальная скорость не способствовала сохранению метеора. Однако профили вспышек говорят о том, что небольшие осколки могли достичь земли. В зависимости от их размеров и фактического высотного ветра они могут располагаться где-то между городами Попельня, Романовка, Строков и Паволочь.

Вспышка в небе над Киевом - что известно

19 апреля во время воздушной тревоги в небе над Киевом и Киевской областью произошла яркая вспышка. Изначально в КГВА предположили, что свечение могло быть результатом падения на Землю космического спутника NASA. Однако позже эту информацию опровергли.

Позднее Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины заявил, что в 21:57 произошло "высокоэнергетическое акустическое событие". Оно, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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