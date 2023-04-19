В КГВА сообщили, что свечение в небе Киевской области, предварительно, явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, как сообщила Киевская ОВА.

"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что перед объявлением воздушной тревоги жители Киевщины видели несколько ярких вспышек в небе и слышали взрывы.

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"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", - написал Андрей Ермак.

Обновлено 23:30. В КГВА сообщили, что свечение в небе Киевской области, предварительно, явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

Представитель командования Воздушных сил Игнат заявил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника, сообщило Суспильне.

Воздушная тревога в Украине 19 апреля - детали

Вечером 19 апреля в Днепре прогремели взрывы. Над областью заметили иранские дроны-камикадзе, сообщают местные Telegram-каналы. Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил о работе противовоздушной обороны.

Жителей призвали находиться в укрытиях и не делиться информацией о работе и передвижении украинских войск.

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