В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, как сообщила Киевская ОВА.
"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что перед объявлением воздушной тревоги жители Киевщины видели несколько ярких вспышек в небе и слышали взрывы.
"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", - написал Андрей Ермак.
Обновлено 23:30. В КГВА сообщили, что свечение в небе Киевской области, предварительно, явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.
"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.
Представитель командования Воздушных сил Игнат заявил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника, сообщило Суспильне.
Воздушная тревога в Украине 19 апреля - детали
Вечером 19 апреля в Днепре прогремели взрывы. Над областью заметили иранские дроны-камикадзе, сообщают местные Telegram-каналы. Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил о работе противовоздушной обороны.
Жителей призвали находиться в укрытиях и не делиться информацией о работе и передвижении украинских войск.