Воздушные силы, в свою очередь, однозначно опровергают работу противовоздушной обороны.

Украинские ученые объясняют загадочные вспышки над Киевом и областью ночью 19 апреля входом космического тела в плотные слои атмосферы. Однако, как отметил заместитель начальника Главного Центра специального контроля Игорь Корниенко в комментарии ТСН.иа, это только предположение.

Корниенко отметил, что этим космическим телом мог быть метеорит, который залетел, нагрелся и на определенном расстоянии взорвался.

"Но добавлю, что версия о метеорите - это предположение. Мы не можем ответить на вопрос о его размере и о том, на какой высоте это произошло, но можем сказать о факте взрыва", - отметил Корниенко.

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При этом вследствие падения таких тел возможно образование воронок, но речь идет о больших по размеру телах, которые не успевают сгореть в атмосфере.

"По состоянию на сейчас нет информации, что кто-то пострадал. Могу добавить, что если люди слышали взрыв, то это могла быть условная небольшая высота", - отметил Корниенко.

На вопрос о том, возможны ли еще падения метеоритов, специалист ответил утвердительно: "Конечно, возможны. Космические тела движутся. На околоземной орбите вращается более 20 тысяч объектов, которые отнесены к космическому мусору и периодически попадают в атмосферу".

Вспышки и взрывы в Киеве 19 апреля - что известно

Вечером 19 апреля жители Киева и области стали очевидцами загадочных вспышек, а затем - глухих взрывов в столице, после чего была объявлена воздушная тревога.

Глава ОП Андрей Ермак сначала заявил о срабатывании ПВО, однако вскоре удалил пост. А КГГА распространила слухи о якобы падении спутника NASA, о чем накануне предупреждало американское космическое агентство. Воздушные силы, в свою очередь, однозначно опровергают работу противовоздушной обороны.

Вместе с тем в NASA опровергли падение своего спутника по указанной траектории. Украинские же ученые зарегистрировали "высокоэнергетическое акустическое событие", связанную с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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