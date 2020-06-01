цей матеріал доступний українською

Звездные снежинки: Хаббл сфотографировал невероятно массивное скопление звезд (фото)

10:44, 01 июня 2020
Наука и IT
207 0
Шаровое скопление NGC 6441 / фото ESA/Hubble & NASA, G. Piotto

Снимок размещен на официальном сайте обсерватории.

Читайте такжеВ США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX с астронавтами NASA (трансляция, видео запуска)

Как сообщается, на фото изображены звезды шарового скопления NGC 6441, которое находится примерно в 13 000 световых лет от галактического центра Млечного Пути.

"Как и снежинки, точное количество звезд в таком скоплении трудно различить. Подсчитано, что вместе звезды весят в 1,6 миллиона раз больше массы Солнца, что делает NGC 6441 одним из самых массивных и ярких шаровых скоплений в Млечном Пути", - говориться в сообщении.

По данным ученых, NGC 6441 содержит четыре пульсара, каждый из которых совершает один оборот за несколько миллисекунд. Также внутри этого скопления скрыта планетарная туманность JaFu 2. 

Всего в Млечном Пути насчитывается около 150 известных шаровых скоплений. 

Как сообщал УНИАН, ранее ученые опубликовали снимок галактики, похожей на кофейный напиток с пенкой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter