Звездные снежинки: Хаббл сфотографировал невероятно массивное скопление звезд (фото)

Ученые опубликовали снимок одного из самых крупных звездных скоплений в нашей галактике.

Ученые опубликовали снимок невероятно красивого скопления звезд в нашей галактике, сделанный с помощью телескопа Хаббл.

Снимок размещен на официальном сайте обсерватории.

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Как сообщается, на фото изображены звезды шарового скопления NGC 6441, которое находится примерно в 13 000 световых лет от галактического центра Млечного Пути.

"Как и снежинки, точное количество звезд в таком скоплении трудно различить. Подсчитано, что вместе звезды весят в 1,6 миллиона раз больше массы Солнца, что делает NGC 6441 одним из самых массивных и ярких шаровых скоплений в Млечном Пути", - говориться в сообщении.

По данным ученых, NGC 6441 содержит четыре пульсара, каждый из которых совершает один оборот за несколько миллисекунд. Также внутри этого скопления скрыта планетарная туманность JaFu 2.

Всего в Млечном Пути насчитывается около 150 известных шаровых скоплений.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые опубликовали снимок галактики, похожей на кофейный напиток с пенкой.

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