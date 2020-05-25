"Хаббл" нашел галактику, похожую на латте (фото)

Ученые опубликовали снимок далекой галактики, похожей на кофейный напиток.

Ученые опубликовали снимок галактики, похожей на кофейный напиток с пенкой, сделанный с помощью телескопа "Хаббл".

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Фото опубликовано на официальном сайте обсерватории.

Как сообщается, галактика с фото находится в созвездии Большой Медведицы. Спиральная галактика с перемычкой выглядит так, как будто ее создал космический бариста и напоминает чашку латте.

Эта галактика была впервые обнаружена Уильямом Гершелем в 1790 году, а затем космическим телескопом "Хаббл".

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп "Хаббл" нашел самую отдаленную из всех обнаруженных до сих пор галактик, которая получила номер GN-z11.

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