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"Хаббл" нашел галактику, похожую на латте (фото)

15:37, 25 мая 2020
Наука и IT
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Галактика находится в созвездии Большой Медведицы / фото ESA/Hubble, NASA, and R. Barrows

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Фото опубликовано на официальном сайте обсерватории.

Как сообщается, галактика с фото находится в созвездии Большой Медведицы. Спиральная галактика  с перемычкой выглядит так, как будто ее создал космический бариста и напоминает чашку латте.

Эта галактика была впервые обнаружена Уильямом Гершелем в 1790 году, а затем космическим телескопом "Хаббл".

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп "Хаббл" нашел самую отдаленную из всех обнаруженных до сих пор галактик, которая получила номер GN-z11.

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