Важно помнить, что за отметкой геолокации на посте или фотографии, забавным видео в социальной сети или одним сообщением может скрываться настоящая опасность.

Эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, как защитить себя и детей в информационном пространстве во время войны.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

"Для детей и подростков интернет – это мир развлечений и общения с друзьями, знакомыми из разных частей планеты. Но важно помнить, что за отметкой геолокации на посте или фотографии, забавным видео в социальной сети или одним сообщением может скрываться настоящая опасность. Особенно в наше время, когда информационная война набирает обороты, в сети появляется еще больше преступников и фейков, а частный материал используется оккупантами для военных нападений в городах страны", – отмечают эксперты.

В частности, команда #stop_sexтинг выделила такие актуальные правила поведения в информационном пространстве, которые помогут защитить себя и своих детей в информационном пространстве во время войны:

Если кто-то из пользователей в сети спрашивает частную информацию (личный номер телефона или номер родителей, где родители работают, где семья сейчас находится, какова ситуация в городе, где размещается военная техника в городе или военные объекты) – нельзя делиться этим с другими. Даже, если это онлайн-друг, которого ребенок знает в жизни. Ведь сейчас очень часто взламывают личные профили для получения информации или создают фейковые профили.

Не снимать размещение и передвижение военной техники и военных в городе, где находится ребенок. Поскольку оккупанты могут просматривать открытые профили украинцев для определения местоположения военных для дальнейшего нападения. А также преступники могут пытаться вести переписку с ребенком для шантажа или принуждения относительно получения информации по размещению техники в городе.

Не снимать места взрывов и попадания снарядов, поскольку оккупанты могут использовать фото и видео, которые попали в сети, для корректировки дальнейшего нанесения огня по городу.

Не переходить по неизвестным ссылкам, которые были присланы в личные сообщения в любой социальной сети или мессенджере. Ведь за ними могут скрываться хакерские атаки.

Если вы просматриваете и обсуждаете новости с ребенком, то стоит убедиться в их правдивости. Все новости, заявления чиновников и ограничения в городах лучше повторно проверить в поиске Гугл, первоисточниках и официальных каналах коммуникации.

Нужно сделать профили в социальных сетях закрытыми, чтобы писать ребенку, просматривать содержимое его страницы могли лишь те, кого ребенок добавит в "друзья".

Если ребенка автоматически добавили в неизвестные группы, то важно отписаться от них и заблокировать. А также рассказать об этом взрослым.

Если ребенку кто-то пишет с просьбой помощи или выполнить специальное задание, то важно, чтобы ребенок сообщил об этом взрослым. Вместе сделать скриншот группы, сообщений и через онлайн форму обратиться к киберполиции – https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

"Помните, что все, что мы пишем и публикуем в сети, даже в частных сообщениях, оно навсегда остается в интернете. Поэтому перед публикацией еще раз оцените, может ли каким-либо образом эта информация навредить вам, вашим близким? А во время войны – нашим городам и защитникам?", – отмечают эксперты #stop_sexтинг.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты дали несколько советов, как уберечь психическое здоровье детей во время войны.