В мире не хватит устройств для хранения цифровых данных

Современная цивилизация скоро будет производить настолько много цифровых данных, что не будет хватать записывающих устройств для их хранения, предупреждает директор одной из исследовательских лабораторий компании Intel Джим ХЕЛД.

"Гигантское количество данных, которые создаются, уже сейчас больше, чем мы можем удержать", - сказал Д.ХЕЛД, выступая на конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

По мнению ученого, быстрый рост объемов данных скоро приведет мир на порог "йоттабайтовой эры", когда количество информации превысит йоттабайт - квадриллион гигабайт.

"Мы же достигли зеттабайтового диапазона (триллионы гигабайт)", - добавил Д.ХЕЛД.

Он считает, что экспоненциальный рост количества цифровой информации связан с увеличением зависимости от интернет-сервисов, распространением смартфонов с видеокамерами, возросшими требованиями корпоративных информационных систем.

"(Американская торговая сеть) Walmart добавляет по миллиарду записей в минуту в свои базы данных. Видеосервис YouTube содержит больше данных, чем все коммерческие телеканалы передают за год. Большой адронный коллайдер может генерировать терабайты данных в секунду", - привел примеры Д.ХЕЛД.