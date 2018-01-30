Археологи нашли в Египте остатки травоядного тираннозавра возрастом 80 миллионов лет

20:54, 30 января 2018
Наука и IT
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Ученые доказали, что на западе пустыни в Египте миллионы лет назад жили динозавры / Фото alarabiya.net

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Об этом сообщает Громадське радіо. "Динозавр был травоядным группы Тираннозавров и относится к Меловому периоду. В эту группу входят самые большие животные, жившие на планете - Мансурозавры или «Ящерицы Мансуры», что были названы в честь места, где нашли остатки. Существо имело рост 10 метров и весило около пяти с половиной тонн", - рассказал доктор Хишам Салам.

Группа искала динозавра с 2010 года. Основным источником для поиска были старые карты и предварительные исследования, которые доказывали, что на западе пустыни в Египте миллионы лет назад жили динозавры. Своим открытием Салам обязан известному ученому Рушди Саиду, который в своем исследовании предполагал возможность существования динозавров в пустыне Дахлу.

Как сообщал УНИАН, недавно ученые выяснили, что динозавры откладывали разноцветные яйца.

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