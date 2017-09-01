Исследование показало, что динозавры откладывали цветные яйца

Птицеподобный динозавр, живший на территории современного Китая 145-65 млн лет назад, откладывал голубовато-зеленые яйца, обнаружили ученые. Это первые данные о цвете яиц динозавров. Информация была опубликована в журнале PeerJ, как сообщает "Газета.ру".

Обнаруженные учеными яйца принадлежали маленькому коротконосому овирапториду Heyuannia huangi, жившему в верхнемеловой эпохе на территории современного Китая. Ранее исследователи уже находили в большом количестве яйца, отложенные представителями этого вида, но на яйца с сохранившейся пигментацией наткнулись впервые.

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Команда предположила что яйца могли окраситься от отложений, в которых находились, но анализ не выявил в них никаких цветообразующих соединений. В скорлупе содержался пигмент биливердин, который и отвечал за окраску. Учитывая, что биливердин уязвим к влаге и за время нахождения яиц в отложениях мог вымыться из скорлупы, яйца изначально должны были иметь довольно яркую окраску.

Находка свидетельствует о том, что пигментация яиц у динозавров появилась гораздо раньше, чем предполагалось ранее, отмечают исследователи. Возможно, это произошло одновременно с развитием гнездования, когда динозавры перестали закапывать яйца в землю и оставляли их частично на поверхности.