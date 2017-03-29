В сети собирают деньги на выпуск солнцезащитных очков c фильтрами, как в Instagram (фото, видео)

О бщая сумма взносов уже почти втрое превысила требуемую — £10 000 / kickstarter.com

Компания Tens запустила сбор средств на выпуск новой коллекции солнцезащитных очков, которые позволят покупателям видеть окружающий мир в более приятных и теплых цветах, пишет Design Taxi.

"В течение многих десятилетий, обычные солнцезащитные очки лишили мир естественного свечения Солнца, заменив его яркие и красивые лучи холодным и безжизненным оттенком", - сообщается на странице проекта на сайте Kickstarter.

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По словам представителей Tens, идея создать такие очки родилась у них во время поездки по Шотландии.

"Как фотографам и режиссерам, которые любят использовать богатые и теплые оттенки в своих работах, кажется естественным привнести этот эффект в реальный мир. Мы чувствовали, что очки должны не только быть сосредоточены на том, как вы выглядите, нося их, но и то, как вы видите через них окружающий мир", - сказано в сообщении.

Как известно, Kickstarter — сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга (то есть добровольных пожертвований).

Ранее сообщалось, что Google разрабатывает новые очки виртуальной реальности.