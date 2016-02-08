Google разрабатывает новые очки виртуальной реальности - СМИ
Продукт составит конкуренцию шлему Gear VR от Samsung.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимные источники, передает Лента.ру.
Устройство, по сути, станет наследником картонных очков Cardboard, выпущенных в 2014 году, и получит улучшенные сенсоры и линзы. Отмечается, что новый продукт будет поддерживать многие модели Android-смартфонов, которые будут крепиться к очкам для просмотра роликов и приложений виртуальной реальности.
Предполагается, что устройство будет анонсировано в ходе конференции Google I/O в мае.
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Также сообщается, что компания готовит к выпуску операционную систему Android VR, в которую будет встроено новое программное обеспечение виртуальной реальности. Таким образом разработчикам будет легче писать соответствующие приложения.
В Google отказались прокомментировать информацию источников. Однако на прошлой неделе гендиректор компании Сундар Пичаи заявил, что Cardboard — это первый шаг IT-гиганта в области виртуальной реальности, а также пообещал, что в 2016 году выйдут новые продукты.
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Напомним, Cardboard был выпущен в 2014 году и представляет собой дешевые очки из картона, в которых мобильный телефон используется вместо экрана для просмотра роликов виртуальной реальности. Покупателям было поставлено пять миллионов экземпляров таких устройств.