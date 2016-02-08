Google разрабатывает новые очки виртуальной реальности - СМИ

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимные источники, передает Лента.ру.

Устройство, по сути, станет наследником картонных очков Cardboard, выпущенных в 2014 году, и получит улучшенные сенсоры и линзы. Отмечается, что новый продукт будет поддерживать многие модели Android-смартфонов, которые будут крепиться к очкам для просмотра роликов и приложений виртуальной реальности.

Предполагается, что устройство будет анонсировано в ходе конференции Google I/O в мае.

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Также сообщается, что компания готовит к выпуску операционную систему Android VR, в которую будет встроено новое программное обеспечение виртуальной реальности. Таким образом разработчикам будет легче писать соответствующие приложения.

В Google отказались прокомментировать информацию источников. Однако на прошлой неделе гендиректор компании Сундар Пичаи заявил, что Cardboard — это первый шаг IT-гиганта в области виртуальной реальности, а также пообещал, что в 2016 году выйдут новые продукты.

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Напомним, Cardboard был выпущен в 2014 году и представляет собой дешевые очки из картона, в которых мобильный телефон используется вместо экрана для просмотра роликов виртуальной реальности. Покупателям было поставлено пять миллионов экземпляров таких устройств.