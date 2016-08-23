NASA удалось восстановить связь с потерянным в 2014 году космическим кораблем

Об этом говорится на сайте NASA.

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Исследователям организации для восстановления контакта помогла сеть дальней космической связи, которая используется для наблюдения и обмена данными с космическими аппаратами.

Несколько часов ученые следили за сигналом, который подавала STEREO-B, что помогло определить ее местоположение. После этого контакт прервали, чтобы сохранить заряд батареи аппарата.

Специалисты NASA планируют в дальнейшем восстановить все необходимые процессы для оценки состояния обсерватории и работы ее систем.

Отметим, STEREO - миссия NASA по изучению солнечной активности. Два одинаковых космических аппарата были запущены в 2006 году на орбиты близкие к орбите движения Земли вокруг Солнца.

Напомним, NASA объявило об успешном проведении огневых испытаний ракетных двигателей RS-25, которые будут использоваться в составе ракеты-носителя SLS для полета на Марс.