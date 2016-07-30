NASA сообщило об успешном испытании ракетного двигателя для полета на Марс
02:42, 30 июля 2016Наука и IT
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NASA объявило об успешном проведении огневых испытаний ракетных двигателей RS-25, которые будут использоваться в составе ракеты-носителя SLS для полета на Марс.
Двигатели будут использоваться в составе ракеты-носителя SLS для полета на Марс. / NASA
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на NASA.
Испытания проводились на полигоне космического центра Стеннис. Двигатель успешно отработал запланированные 650 секунд, проблем с устройством и программным обеспечением зафиксировано не было.
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Предыдущее испытание двигателя, проведенное NASA 14 июля, не увенчалось успехом. Его работа была прекращена на 193 секунде из-за неполадок, возникших по причине утечки воды в составе конструкции двигателя.
Напомним, NASA собирается отправить миссию по изучению Марса в 2020 году.
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