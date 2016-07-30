NASA сообщило об успешном испытании ракетного двигателя для полета на Марс

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на NASA.

Испытания проводились на полигоне космического центра Стеннис. Двигатель успешно отработал запланированные 650 секунд, проблем с устройством и программным обеспечением зафиксировано не было.

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Предыдущее испытание двигателя, проведенное NASA 14 июля, не увенчалось успехом. Его работа была прекращена на 193 секунде из-за неполадок, возникших по причине утечки воды в составе конструкции двигателя.

Напомним, NASA собирается отправить миссию по изучению Марса в 2020 году.