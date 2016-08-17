Новый дизайн Вконтакте включили для всех пользователей
Впервые за 10 лет социальная сеть окончательно изменила дизайн.
Новый дизайн российской социальной сети, который в режиме добровольного тестирования был запущен первого апреля, сегодня окончательно ввели для всех пользователей. Об этом говорится в блоге Вконтакте.
Разработчики отмечают, что работа над редизайном велась на протяжении полутора лет.
"В течение четырёх с половиной месяцев мы изучали пожелания пользователей и внесли более 2500 мелких и крупных исправлений. В процессе создания нового дизайна мы устранили большое количество ошибок, что улучшило стабильность работы сайта. Были переписаны все разделы, благодаря чему ВКонтакте стал работать быстрее, чем раньше", - сообщили в соцсети.
Разработчики отказались от устаревшей технологии Flash и перешли к HTML5, поэтому аудио- и видеоплееры теперь работают в современных мобильных браузерах.
"Мы внедрили несколько инструментов, чтобы сделать сайт доступным для людей с проблемами зрения, и продолжаем работать в этом направлении", - добавили во Вконтакте.