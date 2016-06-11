В джунглях Камбоджи нашли сеть древних городов - СМИ

Археологи обнаружили в джунглях Камбоджи множество средневековых городов, о которых было неизвестно ранее, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на британскую газету Guardian.

В 13 июня результаты исследования будут опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.

В этот же день австралийский археолог Дэмиан Эванс и его коллеги представят результаты исследования, которые могут изменить современные представления об истории Азии.

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Исследователи использовали технологию лазерного сканирования с воздуха. Эта технология была применена в 2015 году: тогда был реализован крупный археологический проект и просканировано 1,9 тысячи квадратных километров джунглей.

Города были обнаружены вокруг храмового комплекса Ангкор-Ват, посвященного богу Вишну. Храм является одним из крупнейших когда-либо созданных культовых сооружений в мире. Он был построен в первой половине XII века.

Оказалось, что в джунглях в регионе, где расположен храм, находятся города, чей возраст составляет от 900 до 1,4 тысяч лет. Причем города могут оказаться достаточно большими: некоторые из них могут по размеру оказаться равными столице Камбоджи Пномпеню.

Археологи полагают, что города могли образовать целую империю, которая в ХІІ веке могла быть самой крупной на Земле.