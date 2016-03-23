Названы лучшие туристические направления мира по версии TripAdvisor
Популярный туристический сайт TripAdvisor определил победителей ежегодной премии TripAdvisor Travellers Choice. Рейтинг состоит из 25 лучших направлений мира.
Возглавил рейтинг Лондон. Эксперты отмечают, что в британской столице смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль, поэтому здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день.
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Второе место занял Стамбул, в котором путешественники смогут найти захватывающую дух архитектуру. По мнению экспертов, первое, что туристу следует посетить в городе – мечеть Султан Ахмед (Голубая мечеть), которую видно из разных точек города.
Замыкает тройку лидеров Марракеш. Здесь туристам рекомендуется посетить историческую часть города – Медину и побывать Садах Мажорель.
Четвертое место занял Париж с его многочисленными достопримечательностями и музеями.
В пятерку лучших вошел также Сием-Рип (Камбоджа), где находится храмовый комплекс Ангкор-Ват, который считается одним из крупнейших в мире. Этот комплекс и королевский город Ангкор-Тхом, построенный в XII веке – главная причина для посещения Сием-Рип, отмечают эксперты.
На шестом месте расположилась Прага. По мнению экпертов, этот город подойдет тем, кому надоели пляжи и которые хотят ознакомиться с культурным наследием.
Седьмое место занял Рим, который скорее напоминает выставочные залы огромного музея под открытым небом.
На восьмом месте - Ханой, где туристам стоит посетить мавзолей Хо Ши Мина и тюрьму Хоа Ло.
Девятое место занял Нью-Йорк. Эксперты отмечают, что невозможно узнать все о Нью-Йорке, побывав в нем всего раз. Здесь путешественникам обязательно следует увидеть Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, Центральный Парк, и Художественный музей Метрополитен.
Десятку лидеров замыкает Убуд (Индонезия). Комплекс деревень Убуд – это идеальное место, чтобы испытать на себе разнообразные спа-процедуры. Убуд также является центром искусства Бали, где находятся небольшие музеи и галереи. Также туристам стоит посетить гробницы Гунунг-Кави.
Кроме этих направлений в топ-25 попали:
Барселона;
Лиссабон;
Дубай;
Санкт-Петербург;
Бангкок;
Амстердам;
Буэнос-Айрес;
Гонконг;
Плая-дель-Кармен;
Кейптаун;
Токио;
Куско;
Катманду;
Сидней;
Будапешт.