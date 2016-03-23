Названы лучшие туристические направления мира по версии TripAdvisor

Возглавил рейтинг Лондон. Эксперты отмечают, что в британской столице смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль, поэтому здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день.

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Второе место занял Стамбул, в котором путешественники смогут найти захватывающую дух архитектуру. По мнению экспертов, первое, что туристу следует посетить в городе – мечеть Султан Ахмед (Голубая мечеть), которую видно из разных точек города.

Замыкает тройку лидеров Марракеш. Здесь туристам рекомендуется посетить историческую часть города – Медину и побывать Садах Мажорель.

Четвертое место занял Париж с его многочисленными достопримечательностями и музеями.

В пятерку лучших вошел также Сием-Рип (Камбоджа), где находится храмовый комплекс Ангкор-Ват, который считается одним из крупнейших в мире. Этот комплекс и королевский город Ангкор-Тхом, построенный в XII веке – главная причина для посещения Сием-Рип, отмечают эксперты.

На шестом месте расположилась Прага. По мнению экпертов, этот город подойдет тем, кому надоели пляжи и которые хотят ознакомиться с культурным наследием.

Седьмое место занял Рим, который скорее напоминает выставочные залы огромного музея под открытым небом.

На восьмом месте - Ханой, где туристам стоит посетить мавзолей Хо Ши Мина и тюрьму Хоа Ло.

Девятое место занял Нью-Йорк. Эксперты отмечают, что невозможно узнать все о Нью-Йорке, побывав в нем всего раз. Здесь путешественникам обязательно следует увидеть Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, Центральный Парк, и Художественный музей Метрополитен.

Десятку лидеров замыкает Убуд (Индонезия). Комплекс деревень Убуд – это идеальное место, чтобы испытать на себе разнообразные спа-процедуры. Убуд также является центром искусства Бали, где находятся небольшие музеи и галереи. Также туристам стоит посетить гробницы Гунунг-Кави.

Кроме этих направлений в топ-25 попали:

Барселона;

Лиссабон;

Дубай;

Санкт-Петербург;

Бангкок;

Амстердам;

Буэнос-Айрес;

Гонконг;

Плая-дель-Кармен;

Кейптаун;

Токио;

Куско;

Катманду;

Сидней;

Будапешт.