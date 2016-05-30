NASA показало детальное видео Плутона

Снимки были сделаны фотокамерой LORRI при пролете New Horizons над поверхностью карликовой планеты 14 июля 2015 года, передает Lenta.ru. Зонд смог увидеть узкую (75-90 км) полосу поверхности. На расстоянии 15 850 км LORRI добилась разрешения 80 м на пиксель.

Читайте такжеNASA показало первое видео с Плутона

Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовой планеты Плутон и ее спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, собрало данные о составе атмосферы и строении поверхности Плутона, а также его взаимодействии с Хароном.