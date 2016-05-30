NASA показало детальное видео Плутона
19:32, 30 мая 2016Наука и IT
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NASA представило видеоролик, собранный из самых подробных изображений Плутона, полученных автоматической станцией New Horizons.
Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовой планеты Плутон / NASA
Снимки были сделаны фотокамерой LORRI при пролете New Horizons над поверхностью карликовой планеты 14 июля 2015 года, передает Lenta.ru. Зонд смог увидеть узкую (75-90 км) полосу поверхности. На расстоянии 15 850 км LORRI добилась разрешения 80 м на пиксель.
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Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовой планеты Плутон и ее спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, собрало данные о составе атмосферы и строении поверхности Плутона, а также его взаимодействии с Хароном.
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