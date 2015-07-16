New Horizons определил размеры и форму Гидры

Согласно полученным учеными данным, Гидра имеет неправильную форму, похожую на клубень картофеля, и размеры 43 на 33 км, сообщается на сайте NASA передает Lenta.ru. Отражательная способность спутника (доля падающего света, который не проникает внутрь небесного тела, а отражается от него) занимает промежуточное положение между таковой величиной для Плутона и Харона (и равна 40%), что свидетельствует о том, что Гидра, скорее всего, покрыта водяным льдом.

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Также ученые обнаружили на спутнике Плутона темную кольцевую структуру диаметром около десяти километров. Природа ее пока не ясна. В момент наблюдения за Гидрой станция New Horizons находилась на расстоянии более 640 тыс. км от нее.

Гидра была открыта в 2005 году космическим телескопом Hubble. С тех пор размеры и отражательная способность спутника Плутона точно известны не были.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года на скорости около 14 км в секунду приблизилась к Плутону на минимальное расстояние - 12,5 тыс. км. На это время пришлась основная часть исследовательской работы. Миссия New Horizons должна завершить работу в середине 2020-х.

Основной задачей станции New Horizons является изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на ней, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, о составе ее атмосферы и строении поверхности, а также взаимодействии с Хароном.