Google запустила конкурента Telegram
15:12, 17 мая 2016Наука и IT
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Мессенджер Spaces будет работать на Android и iOS.
Google запускает конкурента Telegram / get.google.com/spaces
Об этом сообщается на сайте компании.
Создатели приложения рассказали, что создать тематический чат можно будет всего в один клик. В Spaces встроен поиск Google и доступ к видеохостингу Youtube, которыми можно будет пользоваться напрямую.
Кроме того, в мессенджере работает быстрый поиск по темам, картинкам и видео.
Чтобы пригласить кого-то пообщаться нужно создать "комнату", а потом использовать прямую ссылку, электронную почту или другую систему отправки сообщений.
Напомним, накануне стало известно, что разработчики Google Chrome до конца 2016 года планируют отключить в браузере работу плагина Flash Player.
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