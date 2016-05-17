Google запустила конкурента Telegram

Об этом сообщается на сайте компании.

Создатели приложения рассказали, что создать тематический чат можно будет всего в один клик. В Spaces встроен поиск Google и доступ к видеохостингу Youtube, которыми можно будет пользоваться напрямую.

Кроме того, в мессенджере работает быстрый поиск по темам, картинкам и видео.

Чтобы пригласить кого-то пообщаться нужно создать "комнату", а потом использовать прямую ссылку, электронную почту или другую систему отправки сообщений.

Напомним, накануне стало известно, что разработчики Google Chrome до конца 2016 года планируют отключить в браузере работу плагина Flash Player.