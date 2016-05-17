Google Chrome отключит работу плагина Flash Player до конца года

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на The Verge.

В четвертом квартале 2016 года разработчики включат блокировку плагина по умолчанию, исключение будет сделано лишь для нескольких самых посещаемых сайтов, среди которых Amazon, YouTube, Facebook, Yahoo и Twitch и другие. Google оставит плагин включенным еще на год для десяти популярных сайтов. При этом браузер будет «притворяться», что плагин не установлен, чтобы остальные порталы с медиаконтентом могли включить запасной плеер на HTML5, однако при необходимости пользователи по-прежнему могут вручную активировать Adobe Flash Player.

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Первые эксперименты по остановке отдельных flash-элементов на странице разработчики Chrome начали еще летом 2015 года. По словам представителей Google, такой подход позволяет ускорить работу в интернете и увеличить время работы мобильных устройств от аккумулятора.

Adobe Flash Player неоднократно подвергался критике за большое количество известных уязвимостей в коде продукта — всего за 2015 год в плагине нашли 316 уязвимостей. Летом 2015 года представители Mozilla принудительно отключили плагин Adobe Flash Player в браузере Firefox, однако позднее специалисты Adobe устранили ряд критических уязвимостей и блокировку убрали.

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В декабре Adobe Systems официально объявила о поддержке стандарта HTML5 в своих продуктах и признала, что HTML5 достиг достаточной функциональности, чтобы заменить Flash во многих сферах.