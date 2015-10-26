NASA показало орбитальные фото и видео "урагана тысячелетия"

Снимки самого мощного урагана в Западном полушарии были получены при помощи американского спутника Aqua и японского аппарата GPM, а видео снято с борта Международной космической станции, передает Lenta.ru. На изображении, сделанном 24 октября 2015 года в 19:35 по Гринвичу, заметны остаточные проявления урагана "Патрисия".

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Сам ураган в ночь на 24 октября оказался в районе юго-западного побережья Мексики, где вызвал обильные и продолжительные осадки. Из-за этого на прибрежных территориях Мексиканского залива возникла опасность наводнений.

Урагану "Патрисия" в момент выхода на побережье Мексики была присвоена самая высокая, пятая категория по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра внутри циклона достигала примерно 400 км/ч. При выходе на сушу циклон столкнулся с областью низкого давления и стих.

Последнее предотвратило значительные разрушения на территории Мексики, но привело к сильным наводнениям. Так, за последнюю неделю над Техасом и западной Мексикой выпало 409 мм осадков, что соответствует половине их годовой нормы. Осадки стали рекордными для этого региона с 1949 года.

Ураган "Патрисия" и последовавшее за ним наводнение привели к потопам в Техасе и Мексике, эвакуации населения и закрытию части дорог. Ожидается, что 26 октября стихия переместится в центральную часть Мексиканского залива и прекратит оказывать негативное влияние на населенные территории.