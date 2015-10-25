В Мексике ураган "Патрисия" оставил без света 235 тысяч человек

Число жителей Мексики, оставшихся без электричества из-за урагана "Патрисия", составило 235 тысяч человек, сообщают РИА Новости.

Власти Мексики назвали ураган "Патрисия", обрушившийся на мексиканское побережье в ночь на субботу, самым сильным в истории планеты. К моменту выхода на сушу его сила достигала пятой, самой разрушительной категории — скорость ветра внутри урагана составляла 325 километров в час с порывами до 400 километров. Однако затем стихия ослабла до уровня тропической депрессии, жертв и серьезных разрушений не было.

По состоянию на утро субботы, подача электроэнергии была восстановлена для почти 120 тысяч человек. Сейчас техники ведут работы по восстановлению электроснабжения для еще 115,6 тысячи жителей штатов Колима, Халиско и Мичоакан.

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Между тем, в субботу вечером президент Мексики Энрике Пенья Ньето прибыл в штат Колима и лично посетил ряд районов в районе города Мансанильо, которые больше всего пострадали в результате урагана. Он сообщил, что власти решили осуществить перепись тех, кому требуется помощь после стихии, и пообещал помощь, в первую очередь поставками продовольствия.