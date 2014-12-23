NASA разрабатывает станции для полетов людей на Венеру

Как сообщает ZN.UA со сслыкой на The Independent, на борту каждой станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю. Ученые NASA объясняют, что исследование Венеры значительно перспективнее, чем марсианская программа, поскольку химический состав планеты более похож на земной. Планета также расположена ближе к Земле, чем Марс.

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В это же время, температура на поверхности Венеры достигает 462 градусов по Цельсию, а атмосферное давление в 92 раза выше, чем земное. Поэтому спускаться на поверхность планеты люди не смогут. Но летучая станция позволит астронавтам безопасно исследовать Венеру. Ученые вычислили, что на высоте 48 км над поверхностью температура будет приемлемой для жизни человека. Кроме того, гравитация на такой высоте будет немного слабее земной.

Проект станций для Венеры лишь на стадии разработки. Его рабочее название - Havoc. Однако разработчики концепции надеются, что их работу утвердят, и астронавты с Земли полетят на Венеру. Недавно в NASA заявили, что на Марсе обнаружен источник органики. По словам ученых, обнаружены органические молекулы в пробе почвы и выбросы метана, в совокупности могут говорить о присутствии раньше жизнь на Марсе. В NASA провели пробный полет космического корабля Orion, который уже через 7 лет сможет доставить на Марс 6 астронавтов.