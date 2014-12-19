NASA готовит астронавтов для высадки на астероид

Для этих целей будет использоваться новый корабль "Орион", совершивший недавно свой первый испытательный полет, сообщает zn.ua.

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Помощник директора NASA Роберт Лайтфут уверен в реализации такой программы в течении пяти лет. В настоящее время идет подготовка к охоте на астероид для тщательного изучения небесного тела, без которой высадку на астероид не произвести.

У ученых есть 2 варианта поимки астероида - первый предусматривает запуск к небольшому астероиду диаметром до 10 м автоматического аппарата, который накинет на него металлическую сеть и перетянет его на устойчивую орбиту вокруг Луны. Второй вариант более простой - он предполагает буксировку на окололунную поверхность не целого астероида, а небольшого его фрагмента.

Программа готовится в рамках проекта обеспечения безопасности Земли от астероидной угрозы. На реализацию программы полета астронавтов и посадки их на астероид планируется потратить $1,25 млрд.