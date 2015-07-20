Российский бизнесмен вложит $100 миллионов в поиск инопланетян

Об этом сообщает Русская служба ВВС по информации газеты "Ведомости".

Как рассказал изданию сам Мильнер, главной целью его проекта будет организация сбора, обработки и распространения информации о возможных сигналах, поступающих на землю из космоса.

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Идеологом проекта Мильнер назвал физика Стивена Хокинга, а его "научными лидерами" – Френка Дрейка и Джеффа Марси. Бизнесмен утверждает, что оба они уже дали согласие на участие в проекте в качестве координаторов исследований.

Финансировать проект Мильнер намерен из личных средств, поскольку государства не решаются вкладывать деньги в такие исследования. В частности, бизнесмен планирует финансировать аренду телескопов и компьютерных сетей.

Участники проекта намерены исследовать значительно больше звезд и галактик с более слабыми сигналами и в более широком диапазоне частот, чем сейчас. Ожидается, что проект поможет расширить охват таких исследований более чем в 100 раз.