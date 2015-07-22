Газировка вызывает сахарный диабет даже у здоровых и худых людей

Британские медики выяснили, что употребление сладких газированных напитков способствует развитию диабета второго типа не только у полных людей, предрасположенных к развитию инсулиновой недостаточности, но и даже у здоровых и худых граждан.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал BMJ.

"Нам, конечно, следует провести дополнительные исследования для полного подтверждения всех причин и следствий развития диабета, но наши выводы показывают, что все люди могут потенциально улучшить свое здоровье, отказавшись или снизив уровень потребления подслащенных напитков", — пишут Нита Форухи (Nita Forouhi) из Кембриджской школы клинической медицины (Великобритания) и ее коллеги.

Группа Форухи пришла к подобному выводу, сопоставив и проанализировав результаты почти двух десятков предыдущих исследований, в рамках которых их авторы пытались понять, насколько сильно употребление газировки и прочих сладких напитков может способствовать развитию метаболического синдрома и диабета второго типа.

Как объясняют ученые, сегодня медики практически не сомневаются в том, что люди, предрасположенные к полноте и сахарному диабету, находятся в особой группе риска, из-за чего им следует отказываться или по-минимуму употреблять подслащенные и газированные напитки.

Как показало исследование Форухи и ее коллег, подобный риск существует не только для полных людей, но и для здоровых граждан с нормальным индексом массы тела. Каждый выпиваемый стакан или порция газировки в день в среднем увеличивают риск развития диабета на 18%.

Благодаря этому только в США около 2 миллионов человек из 20 миллионов диабетиков, которые станут жертвами инсулиновой недостаточности в ближайшие 10 лет, приобретут эту болезнь благодаря сладким газированным напиткам. По прогнозам медиков, в европейских странах доля таких больных будет меньше из-за отсутствия культуры массового потребления газировки.

Как сообщал УНИАН, от газировки каждый год умирает почти 184 тысячи человек. Из этого числа больше всего людей умерли от сахарного диабета и его последствий. Примерно 45 тысяч человек скончались от болезней сердца и еще 6,5 тыс. от онкологических заболеваний.