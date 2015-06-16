Британские спасатели дважды приняли туриста на плавательном матрасе за нелегального мигранта

Британские спасатели дважды приняли путешественника из Албании за нелегального мигранта, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Отпускник плавал на надувном матрасе у берегов портового города Фолкстон в графстве Кент.

Специалисты дважды пытались «спасти» жителя Албании, и каждый раз ему приходилось объяснять, что он в отпуске, принимает водные процедуры и просто немного увлекся — слишком далеко отплыл от берега. Несмотря на оправдания, курортника доставили в отделение полиции для выяснения личности.

Читайте такжеУ берегов Сицилии удалось спасти более 700 мигрантов

Как отмечает издание, представители береговой охраны видели, что мужчина удаляется от берегов Англии, а не плывет к ним, и тем не менее совершили ошибку.

Встреча спасателей с купальщиком произошла в водах пролива Ла-Манш, неподалеку от того места, куда обычно прибывают из материковой Европы нелегалы. По всей видимости, пишет The Daily Mail, именно этот факт ввел в заблуждение команду Folkestone Rescue.