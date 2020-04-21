Минцифры запустило сайт государственной IT-компании Diia Company

На веб-сайте можно найти информацию о цифровых продуктах, над которыми работает IT-команда министерства.

Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственного портала "Дія".

"Запустили company.diia.gov.ua. Такой же современный, как IT-команда Diia Company", - сказано в сообщении.

На веб-сайте можно найти информацию о цифровых продуктах, над которыми работает IT-команда Минцифры, вакансии в компании, а также информацию о целях и подходах работы Diia Company.

Напомним, в феврале Минцифры создало первую государственную IT-компанию, целью которой является диджитализация государственных услуг.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія".

На портале можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – открыть ФОП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и его закрытия, все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.