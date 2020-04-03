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Украинцам обещают все госуслуги на портале "Дія" до 2024 года

16:03, 03 апреля 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что перевод услуг в онлайн изменит взаимодействие государства с людьми.

"Каждый украинец и я лично сталкивались с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн - прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - цитирует пресс-служба слова президента.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул важность портала для физлиц-предпринимателей.

"Раньше, чтобы открыть ФОП, необходимо было заполнить сложную форму из 58 строк - теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное - росту экономики государства", - цитирует слова Федорова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія", на котором можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – открыть ФОП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и его закрытия, все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

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