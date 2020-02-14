В Telegram появилась функция публичного профиля для знакомств

В мессенджере отметили, что обновление может помочь "встретить новых друзей".

Telegram обновил свою функцию «Люди рядом» – теперь пользователи могут создать публичный профиль и знакомиться в мессенджере с людьми, которые находятся поблизости.

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Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в «Контакты», кликнуть на «Найти людей рядом», а потом включить опцию «Показать меня». Другие пользователи «смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение».

«Обновление «Люди рядом» 2.0 может помочь вам встретить новых друзей или организовать встречу в последний момент ко Дню святого Валентина», – говорится в сообщении мессенджера.

Отмечается, что функция «Люди рядом» появилась в Telegram в июне 2019 года. С ее помощью можно было поделиться контактами с пользователями поблизости, а также присоединиться к местным групповым чатам.

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