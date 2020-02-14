Google выпустил романтический дудл ко Дню святого Валентина
Ко Дню святого Валентина, который отмечается сегодня, 14 февраля, Google создал романтический дудл.
На этот раз авторы дудла выбрали космическую тематику и изобразили инопланетян, которые открывают подарки ко Дню всех влюбленных.
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"Сегодня, неважно где ты находишься во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии мировых лет от вас, или может они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", - говорится в описании.
Напомним, ежегодно 14 февраля в Украине и других странах мира отмечают День святого Валентина. В нашей стране празднование установили в начале 90-х годов прошлого века, и в настоящее время праздник отмечается, как дополнительный повод сказать своей второй половинке о своих чувствах.
Символом праздника является сердце. На протяжении дня влюбленные дарят другу открытки-валентинки.
День считается идеальным для предложения руки и сердца.
К слову, в День святого Валентина с 8.00 до 24.00 по всей Украине будет проходить мероприятие Любовь вне времени. В это время влюбленные смогут подать заявление о регистрации брака и сразу же жениться.