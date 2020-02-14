Google выпустил романтический дудл ко Дню святого Валентина

В компании пожелали всем счастливого дня влюбленных, неважно где вы находитесь во Вселенной.

Ко Дню святого Валентина, который отмечается сегодня, 14 февраля, Google создал романтический дудл.

На этот раз авторы дудла выбрали космическую тематику и изобразили инопланетян, которые открывают подарки ко Дню всех влюбленных.

Читайте такжеУличный художник Бэнкси создал "валентинку" ко Дню влюбленных (фото)

"Сегодня, неважно где ты находишься во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии мировых лет от вас, или может они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", - говорится в описании.

Напомним, ежегодно 14 февраля в Украине и других странах мира отмечают День святого Валентина. В нашей стране празднование установили в начале 90-х годов прошлого века, и в настоящее время праздник отмечается, как дополнительный повод сказать своей второй половинке о своих чувствах.

Символом праздника является сердце. На протяжении дня влюбленные дарят другу открытки-валентинки.

День считается идеальным для предложения руки и сердца.

К слову, в День святого Валентина с 8.00 до 24.00 по всей Украине будет проходить мероприятие Любовь вне времени. В это время влюбленные смогут подать заявление о регистрации брака и сразу же жениться.