Ученые протестировали систему "беспроводной связи" между мозгом и бионическим протезом (фото)

Команда нейрофизиологов и инженеров разработала и успешно проверила на практике уникальную систему "беспроводной связи" между мозгом и бионическими конечностями, подключив при ее помощи киберруку к нервной системе инвалида, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Frontiers in Neuroscience.

"Существующие сегодня нейропротезы возвращают людям некоторую степень подвижности и самостоятельности, однако им еще крайне далеко до ловкости и простоты в использовании, которая характерна для наших природных рук, особенно если дело касается поимки и захвата каких-то предметов", — заявил Хосе Контрерас-Видаль (Jose Contreras-Vidal) из университета Хьюстона (США).

Нейроинтерфейс Видаля и его коллег представляет собой обычную электроэнцефалографическую "шапку", при помощи которой считываются сигналы мозга, и специальный компьютерный алгоритм, который извлекает из них информацию, касающуюся движения рук человека.

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Работа этой программы, шапки и подключенного к ней нейропротеза, который был установлен на культю руки, была проверена при содействии 54-летнего американца-инвалида, согласившегося принять участие в эксперименте, а также несколько здоровых мужчин и женщин, изъявивших желание поуправлять "лишней" конечностью.

Как показал этот опыт, "беспроводная" передача команд человека в кибернетическую руку ни в чем не уступала классическим методам подключения нервной системы к искусственным конечностям через имплантацию электродов в мозг или в нервы в культях рук.

К примеру, подопечному ученых успешно удавалось захватить и поднять бутылку с водой, кредитку и другие объекты в 80% случаев. По словам Видаля, этот показатель можно улучшить до 100% путем дальнейших тренировок с протезом и улучшения алгоритма обработки сигналов, поступающих с мозга.

Подобные кибернетические протезы не требуют специального ухода, обучения и постоянного медицинского вмешательства — для управления ими инвалиду достаточно представить, что он двигает рукой или хватает ей желаемый предмет. Как надеются ученые, удобство их изобретения поможет подобным киберконечностям быстро выйти из стен лабораторий в медицинскую практику.

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