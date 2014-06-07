Panasonic начнет продажу экзоскелетов в 2015 году - СМИ

Японская корпорация Panasonic планирует в 2015 году начать коммерческую продажу экзоскелетов - устройств, которые позволяют человеку с легкостью поднимать тяжелые грузы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Экзоскелет Power Loader представляет собой костюм, снабженный жестким внешним каркасом. Центральный компьютер управляет поддерживающими элементами из гибких планок, которые крепятся к каждой конечности человека, а также специальными руками-манипуляторами. Все это в комплексе выполняет функции опорно-двигательного аппарата, уменьшает нагрузку на мышцы и увеличивает силу человека.

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Пользователь экзоскелета может легко поднять груз массой до 100 кг, а затем нести его на скорости до 8 км в час. Кроме того, в компании разработали облегченную модель скелета, грузоподъемность ограничивается 40 кг. Предполагается, что ее будет использовать персонала больниц, чтобы облегчить перенос лежачих больных с койки на каталку. Стоить экзоскелеты будут от $5 тыс. до $7 тыс.

В Panasonic полагают, что их разработка со временем будет широко востребована в промышленности и в строительной области. В компании также отметили, что экзоскелетом можно пользоваться даже в костюме радиационной защиты, и потому новинка может применяться ликвидаторами последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". В то же время уже изучается возможность создания и космического скафандра на основе Power Loader.