Google ошибочно запустила рекламную кампанию на 10 миллионов долларов - виноваты пальцы стажера

Отмечается, что стажер запустил рекламу на открытой биржи, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме онлайн.

Google по вине стажера запустила рекламную кампанию, которая могла обойтись ей в $10 млн.

Об этом пишет theВabel со ссылкой на The Irish Times.

«Сотрудник Google с толстыми пальцами сделал классическую ошибку в меняющихся электронных рынках: нажав не на ту клавишу во время тренировки, он запустил тестовую рекламу на огромном количестве веб-страниц и приложений», — пишет издание.

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Инцидент произошел в Калифорнии. В результате рекламное объявление, которое имело вид пустого желтого прямоугольника, появилось на многочисленных сайтах Соединенных Штатов и Австралии, и было там активным около 45 минут. Компания уже пообещала компенсировать расходы тем, кто разместил ее тестовый логотип.

Издание отмечает, что стажер запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме онлайн. Цена на таких аукционах примерно в 10 раз превышает среднерыночную.

Заказ, размещенный ним, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламного объявления при том, что стоимость аренды всей рекламной площади составляет от 2 до $4.

В компании подтвердили этот инцидент, однако отказались раскрыть сумму компенсации, которую Google придется уплатить. Хотя источники утверждают, что речь может идти о $10 млн.