В США впервые с 2011 года на виниле и CD продали больше музыки, чем в интернете

Число платных загрузок отдельных треков и альбомов по сравнению с 2016 годом упало на 25%.

Доходы компаний от продажи виниловых пластинок и музыкальных компакт-дисков в США в 2017 году впервые с 2011 года превысили доходы от продажи отдельных композиций и альбомов онлайн, следует из данных доклада американской Ассоциации звукозаписывающих компаний.

Как передает РБК, пользователи в США за 2017 год скачали музыкальных композиций на $1,3 млрд, а на покупку аудионосителей потратили $1,5 млрд.

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Этот результат авторы доклада объясняют радикальным падением числа платных загрузок отдельных треков и альбомов: по сравнению с 2016 годом этот показатель упал на 25%. Американцы все чаще делают выбор в пользу подписок на стриминговые музыкальные ресурсы: в 2017 году общие доходы всех платформ, которые позволяют слушать музыку онлайн, выросли на 43% - до $5,7 млрд. Это 65% доходов музыкальной индустрии.

В эту категорию Ассоциация звукозаписывающих компаний относит службы потокового аудио Spotify, Apple Music, Vevo, музыкальные каналы YouTube, а также платформы SoundExchange, Pandora Plus, SiriusXM и другие ресурсы, которые позволяют пользователям слушать музыку по подписке.

Продажа музыки на виниловых пластинках с некоторыми колебаниями ежегодно приносит около 10% доходов музыкальной индустрии (около $395 млн), а вот доходы от продаж компакт-дисков в 2017 году упали на 6%, до $1,1 млрд.

Как сообщал УНИАН, недавно YouTube начал автоматически переводить подписчиков в официальные каналы из неофициальных.