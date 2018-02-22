YouTube начал автоматически переводить подписчиков в официальные каналы из неофициальных

20:12, 22 февраля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает TJournal, обновление касается тех, кто подписан на сторонние тематические каналы исполнителя или те, которые ведёт его представитель. Например, речь идёт о каналах с подборкой треков и альбомов, а также о каналах Vevo (принадлежит Sony, Universal и Warner Music) с официальными клипами.

Читайте такжеYouTube будет специально отмечать государственные СМИКак уточнили в YouTube, пользователя автоматически подпишут на официальный канал исполнителя сразу после его создания. Рядом с названием всегда отображается значок ноты серого цвета.

23 января YouTube впервые рассказал о грядущих нововведениях в поддержку музыкантов. Представители сервиса объяснили, что таким образом хотят помочь пользователям быстрее находить музыку, записи выступлений и другой контент любимых исполнителей.

YouTube пошёл на изменение политики вскоре после того, как три крупных музыкальных лейбла (Universal, Sony и Warner Music) возобновили свои лицензионные соглашения с компанией и рассказали о запуске нового стримингового сервиса внутри видеохостинга.

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Теги: #музыка на YouTube