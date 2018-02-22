YouTube начал автоматически переводить подписчиков в официальные каналы из неофициальных

YouTube пошёл на изменение политики вскоре после того, как три крупных музыкальных лейбла (Universal, Sony и Warner Music) возобновили свои лицензионные соглашения с компанией.

YouTube начал автоматически подписывать пользователей на официальные каналы всех музыкантов, за которыми они следят по другим каналам.

Как сообщает TJournal, обновление касается тех, кто подписан на сторонние тематические каналы исполнителя или те, которые ведёт его представитель. Например, речь идёт о каналах с подборкой треков и альбомов, а также о каналах Vevo (принадлежит Sony, Universal и Warner Music) с официальными клипами.

Читайте такжеYouTube будет специально отмечать государственные СМИКак уточнили в YouTube, пользователя автоматически подпишут на официальный канал исполнителя сразу после его создания. Рядом с названием всегда отображается значок ноты серого цвета.

23 января YouTube впервые рассказал о грядущих нововведениях в поддержку музыкантов. Представители сервиса объяснили, что таким образом хотят помочь пользователям быстрее находить музыку, записи выступлений и другой контент любимых исполнителей.

YouTube пошёл на изменение политики вскоре после того, как три крупных музыкальных лейбла (Universal, Sony и Warner Music) возобновили свои лицензионные соглашения с компанией и рассказали о запуске нового стримингового сервиса внутри видеохостинга.