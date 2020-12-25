Горячие блюда из мяса согревают и насыщают.

Приближается Новый год 2021 - праздник, когда стол ломится от разнообразных блюд и лакомств. На новогодний стол каждый год подают салаты, закуски, канапе и десерты. Обязательными пунктами праздничного меню являются горячие блюда из запеченного мяса и овощей, которые подаются на стол сразу после приготовления. Эти блюда должны быть сытными и передавать дух праздника. Горячая еда - эта королева любого праздничного стола. Предстоящий 2021 год будет годом Быка, поэтому не стоит готовить говядину и телятину. Лучше подать на стол свинину и птицу.

Запеченная утка с яблоками и медом

Утка - 1,5 кг.

Яблоки кислые - 6 шт.

Горчица острая - 2,5 ст. л.

Чеснок - 4 зубчика.

Розмарин сушёный - 0,75 ч. л.

Перец чёрный молотый - 0,75 ч. л.

Жидкий мёд - 1,5 ст. л.

Лимон - 0,5 шт.

Масло подсолнечное - 3 ст. л.

Соль - 1 ч.л.

Обработать и выпотрошить птицу, обмыть, обсушить. Удалить шею и огузок. Для маринада соединить мед, горчицу и сок половины лимона, перемешать. Добавить подсолнечное масло, розмарин, перец и мелко нарезанный чеснок. Снова перемешать. Обмазать утку маринадом снаружи и изнутри и оставить в холодильнике на 5 часов или на ночь.

Половину яблок вымыть, разрезать на четвертинки, удалить семена. Положить эти яблоки внутрь птицы и зашить утку кулинарной нитью (или скрепить зубочистками). Из остальных яблок удалить семена и разрезать на небольшие дольки. Выложить утку в стеклянную форму, на противень, в фольгу или на рукав. По бокам от птицы выложить кусочки яблок. Сверху полить утку оставшимся маринадом. Поставить в полностью разогретую до 220 градусов духовку, снизить температуру до 180 градусов и выпекать 2,5 часа.

Запеченный свиной окорок с чесноком в винном соусе

Свинина (окорок) - 2 кг.

Чеснок - 1 головка.

Соус соевый - 2 ст. л.

Для рассола:

Соль - 150 г.

Сахар коричневый - 70 г.

Можжевельник - 1 ст. ложка.

Перец душистый горошком - 1 ст. л.

Майоран сушёный - 2 ст. л.

Розмарин сушёный - 2 ст. л.

Вода - 3 л.

Для соуса:

Вино красное сухое - 100 мл.

Кориандр (семена) - 2 ч. л.

Тимьян свежий - 2 веточки.

В кастрюлю налить 3 литра воды, добавить ягоды можжевельника, душистый перец, майоран, розмарин, соль и коричневый сахар. Довести до кипения и кипятить 3 минуты, затем снять с огня. Свиной окорок положить в рассол и оставить в холодильнике на сутки.

Читайте такжеГорячие алкогольные напитки: как согреться в зимние праздникиРазогреть духовку на 180 градусов. Чеснок крупно нарезать вдоль. Мясо достать из маринада, сделать надрезы ножом и вставить чеснок. Приготовить фольгу длиной в 2 противня. Положить половину фольги на противень, выложить мясо и полить его соевым соусом. Сверху накрыть второй частью фольги. Запекать при 180 градусах 20 минут, затем уменьшить температуру до 160 градусов и готовить еще 1.5 часа.

Готовый окорок вынуть из духовки и аккуратно слить с него сок. Поставить кастрюлю с соком на огонь, добавить вино и семена кориандра и выпарить наполовину. В готовый соус добавить свежий тимьян. Подавать окорок горячим и политым соком.

Мясо по-французски с помидорами

Свинина - 200 г.

Лук - 0.5 шт.

Помидоры - 1 шт.

Твёрдый сыр - 100 г.

Майонез 30 г.

Соль, перец, паприка по вкусу.

Оливковое масло - 20 г.

Свинину нарезать тонкими широкими ломтиками толщиной около 1 см, накрыть пленкой или полиэтиленом и отбить молотком. Посолить, поперчить и посыпать паприкой мясо. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить в форму отбивные. Лук нарезать полукольцами и выложить поверх мяса. Помидор нарезать тонкими кружочками и выложить на лук. Смазать помидоры майонезом. Сверху посыпать блюдо натертым твердым сыром. Полить сыр майонезной сеточкой. Духовку нагреть до 180 градусов и запекать мясо 40 минут.

Картофельная запеканка с фаршем

Картошка - 1 кг.

Фарш мясной - 500 г.

Лук репчатый - 200 г.

Твёрдый сыр - 150 г.

Сметана - 200 г.

Куриные яйца - 2 шт.

Чеснок - 2 зубч.

Смесь перцев молотых.

Растительное масло - 1 ст.л.

Лук мелко нарезать, чеснок измельчить. Добавить в фарш лук, чеснок и немного воды. Посолить и поперчить фарш, перемешать. Сыр натереть на терке. Яйца перемешать со сметаной. Картошку нарезать тонкими кружочками. Выложить половину картофеля на противень, посолить и поперчить, залить половиной сметанной заливки. Посыпать половиной сыра. Затем выложить фарш, немного присыпать сыром. Добавить вторую часть картофеля, полить остальной заливкой и всыпать оставшийся сыр. Запекать 60 минут при 180 градусах.

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Автор: Екатерина Пулатова