Новогодние закуски – блюда, которые разогревают аппетит перед подачей основных праздничных угощений, или которыми закусывают многочисленные тосты.
Оригинальные, красивые и эффектные закуски порадуют гостей, украсят стол, создадут на Новый 2021 год атмосферу праздника. Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также и им.
Куриное "эскимо" в беконе
- Куриное филе - 2 шт.
- Лук репчатый - 0,5 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Манка - 1-2 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Бекон сырокопченый - 40 г
- Масло растительное - 1 ст. л.
Куриное филе помыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами, срезать лишний жир. Нарезать филе крупными кусочками.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдЛук почистить, помыть, порезать. Сложить кусочки курятины и лук в блендер, перемолоть в фарш.
Переложить фарш в глубокую миску. Всыпать манку, добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Замесить однородный фарш, дать манке набухнуть. Положить фарш на холод на 30 минут.
Мокрыми руками разделить фарш на порции. Нанизать каждую на деревянные шпажки в виде кебабов, затем полоской бекона обернуть кебаб по всей длине. По желанию можно куриное "эскимо" завернуть в бекон полностью, а можно слегка – лишь одной полоской бекона.
Положить полученные кебабы на 30 минут в морозилку, чтобы зафиксировать форму. Через некоторое время смазать фольгу растительным маслом, застелить ею противень, выложить на нее куриное "эскимо" и запекать при температуре 200°С под верхним грилем 30 минут.
Тарталетки с грибами и курицей
- Тарталетки песочные (крупные) - 5-8 шт. (если маленькие, то больше)
- Куриное филе - 180 г
- Шампиньоны - 120 г
- Сыр твердый - 70 г
- Сметана (жирностью 20%) - 150 г
- Молоко - 150 мл
- Масло сливочное - 40 г
- Мука - 0,5 ст. л.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Кориандр (семена) - 1 ч. л.
- Лавровый лист - 1-2 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Куриное филе выложить в кастрюлю с кипящей водой, добавить лавровый лист, кориандр, соль и молотый перец по вкусу. Варить филе 25 минут.
Готовое филе достать из бульона и остудить. Нарезать охлажденное мясо небольшими кусочками или просто разобрать на волокна.
Шампиньоны промыть и обсушить. Нарезать их мелкими кусочками.
Сковороду прогреть, смазать маслом. Выложить на нее грибы, обжарить 2-3 минуты. Добавить курицу к грибам и обжаривать вместе 3 минуты, помешивая.
В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать порциями муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Далее влить туда молоко тонкой струйкой, активно помешивая смесь до загустения, около 2-3 минут.
Затем добавить в сотейник сметану. Перемешать соус и прогреть еще 1 минуту. Добавить немного соли и молотого перца, перемешать. Готовый соус отставить в сторону.
Сыр натереть на мелкой терке.
Включить духовку для разогрева до 180°С.
Тарталетки наполнить курицей и грибами. Поверх начинки влить в каждую по 2 ст. л. соуса. Посыпать их натертым сыром.
Выложить тарталетки на противень и запекать при температуре 180°С в течение 15 минут. Готовую закуску достать из духовки и сразу подавать к столу.
Сырная закуска "Снежки"
- Плавленый сырок - 3 шт.
- Полутвердый сыр ("Российский", "голландский") - 100 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Майонез - 2-3 ст. л.
- Соль, черный перец молотый - по вкусу
- Листья салата для украшения
Плавленый сырок надо предварительно положить в морозилку на 15 минут, а затем натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.
Соединить в миске плавленый сырок, майонез и чеснок. Посолить по вкусу, добавить щепотку молотого черного перца и тщательно перемешать.
Смочить руки холодной водой и сформировать небольшие шарики – "снежки". Сложить их на блюдо или поднос и отправить на 20-30 минут в холодильник.
Полутвердый сыр натереть на мелкой терке. Перед подачей на стол охлажденных "снежков" обсыпать их со всех сторон. Подавать закуску можно на свежих салатных листьях.
Террин с грибами
- Фарш свино-говяжий - 1 кг
- Шампиньоны - 300 г
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сухари панировочные - 2 ст. л.
- Сливки - 100 мл
- Смесь прованских трав - 1 ч. л.
- Бекон - 350 г
- Вяленые томаты - 30 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст. л.
В мясной фарш вбить яйцо. Добавить панировочные сухари и сливки. Посолить, добавить перец черный молотый и смесь прованских трав.
Вяленые томаты нарезать очень мелкими кусочками, добавить в фарш.
Шампиньоны нарезать очень мелкими кубиками, но 3-4 целых шампиньона оставить для начинки. Лук порезать мелкими кубиками, а морковь натереть на средней терке.
Обжарить овощи в сковороде с добавлением растительного масла в течение 10-15 минут, до мягкости, в конце посолить.
Снять сковороду с огня и дать овощам остыть 5-10 минут. Выложить обжаренные овощи в фарш. Хорошо перемешать фарш руками, затем хорошо его отбить, чтобы стал плотным: взять шар фарша в руки и поднять над миской, потом с силой бросать в миску (сделать так 3-4 раза). Затем оставить фарш на 20-30 минут, чтобы сливки размочили панировочные сухари.
Взять прямоугольную форму (можно для выпечки хлеба). Аккуратно выстелить ее полосками бекона так, чтобы оставались концы, которыми потом можно накрыть начинку.
Выложить в форму на бекон половину фарша. Выложить в ряд, погружая в фарш, целые шампиньоны, предварительно сняв с них пленку. Покрыть грибы остальными фарша – его следует очень плотно утрамбовывать, чтобы не было воздушных пустот.
Закрыть начинку сначала боковыми полосками бекона. А затем аккуратно завернуть оставшиеся полоски, обрезать лишние кусочки бекона сбоку.
Накрыть форму с террином фольгой. Положить форму на противень, налить в противень горячей воды, чтобы она покрывала форму на 2/3 высоты. Отправить террин в разогретую до 170°С духовку на 60-70 минут.
За 10 минут до готовности снять с террина фольгу, включить гриль и увеличить температуру духовки до 190°С.
Вынуть форму с террином из духовки. Слить всю выделившуюс жидкость. Покрыть верх террина бумагой для выпечки и положить на него сверху что-то тяжелое, чтобы создать пресс. Дать террину полностью остыть при комнатной температуре, а затем прямо в форме и с грузом отправить на ночь в холодильник.
Мясной террин очень тонко нарезают, подают холодным с горчицей, хреном или любимым соусом как холодную закуску.
Лаваш с красной рыбой и сливочным сыром
- Лаваш тонкий - 1 г
- Творожный сыр - 100 г
- Красная рыба - 80 г
- Петрушка (зеленый лук либо другая зелень) - по вкусу
Выложить лаваш на блюдо или доску. Намазать его слоем творожного сыра толщиной в 7-8 мм.
Вымыть и высушить свежую зелень, измельчить ее ножом. Нарезать филе рыбы на кусочки желаемого размера.
На сыр поместить подготовленную зелень. На поверхность зелени разложить кусочки нарезанной красной рыбы. Плотно скрутить корж рулетом и положить в холодильник на час-другой, чтобы все компоненты спрессовались.
Перед подачей нарезать рулет острым ножом немного наискосок на небольшие кусочки и красиво разложить на плоской тарелке или на блюде, украсив зеленью.
Шпротный салат-намазка
- Шпроты - 1 банка
- Яйца - 2 шт.
- Лук репчатый - 0,5 шт.
- Кукуруза консервированная - 0,5 банки
- Огурцы маринованные - 3 шт.
- Майонез - по вкусу
Слить все масло со шпрот и убрать хвостики. По желанию можно очистить рыбку от хребта. Сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко порезанным репчатым луком.
Яйца отварить и мелко нарезать. Смешать все составляющие.
Маринованные огурцы нарезать мелко и добавить в салатник.
С консервированной кукурузы слить жидкость и отправить ее туда же. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.
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