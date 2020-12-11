Эффектные и вкусные закуски создадут на Новый год атмосферу праздника.

Новогодние закуски – блюда, которые разогревают аппетит перед подачей основных праздничных угощений, или которыми закусывают многочисленные тосты.

Оригинальные, красивые и эффектные закуски порадуют гостей, украсят стол, создадут на Новый 2021 год атмосферу праздника. Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также и им.

Куриное "эскимо" в беконе

Куриное филе - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Яйцо - 1 шт.

Манка - 1-2 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Бекон сырокопченый - 40 г

Масло растительное - 1 ст. л.

Куриное филе помыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами, срезать лишний жир. Нарезать филе крупными кусочками.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдЛук почистить, помыть, порезать. Сложить кусочки курятины и лук в блендер, перемолоть в фарш.

Переложить фарш в глубокую миску. Всыпать манку, добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Замесить однородный фарш, дать манке набухнуть. Положить фарш на холод на 30 минут.

Мокрыми руками разделить фарш на порции. Нанизать каждую на деревянные шпажки в виде кебабов, затем полоской бекона обернуть кебаб по всей длине. По желанию можно куриное "эскимо" завернуть в бекон полностью, а можно слегка – лишь одной полоской бекона.

Положить полученные кебабы на 30 минут в морозилку, чтобы зафиксировать форму. Через некоторое время смазать фольгу растительным маслом, застелить ею противень, выложить на нее куриное "эскимо" и запекать при температуре 200°С под верхним грилем 30 минут.

Тарталетки с грибами и курицей

Тарталетки песочные (крупные) - 5-8 шт. (если маленькие, то больше)

Куриное филе - 180 г

Шампиньоны - 120 г

Сыр твердый - 70 г

Сметана (жирностью 20%) - 150 г

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 40 г

Мука - 0,5 ст. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Кориандр (семена) - 1 ч. л.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриное филе выложить в кастрюлю с кипящей водой, добавить лавровый лист, кориандр, соль и молотый перец по вкусу. Варить филе 25 минут.

Готовое филе достать из бульона и остудить. Нарезать охлажденное мясо небольшими кусочками или просто разобрать на волокна.

Шампиньоны промыть и обсушить. Нарезать их мелкими кусочками.

Сковороду прогреть, смазать маслом. Выложить на нее грибы, обжарить 2-3 минуты. Добавить курицу к грибам и обжаривать вместе 3 минуты, помешивая.

В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать порциями муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Далее влить туда молоко тонкой струйкой, активно помешивая смесь до загустения, около 2-3 минут.

Затем добавить в сотейник сметану. Перемешать соус и прогреть еще 1 минуту. Добавить немного соли и молотого перца, перемешать. Готовый соус отставить в сторону.

Сыр натереть на мелкой терке.

Включить духовку для разогрева до 180°С.

Тарталетки наполнить курицей и грибами. Поверх начинки влить в каждую по 2 ст. л. соуса. Посыпать их натертым сыром.

Выложить тарталетки на противень и запекать при температуре 180°С в течение 15 минут. Готовую закуску достать из духовки и сразу подавать к столу.

Сырная закуска "Снежки"

Плавленый сырок - 3 шт.

Полутвердый сыр ("Российский", "голландский") - 100 г

Чеснок - 3 зубчика

Майонез - 2-3 ст. л.

Соль, черный перец молотый - по вкусу

Листья салата для украшения

Плавленый сырок надо предварительно положить в морозилку на 15 минут, а затем натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Соединить в миске плавленый сырок, майонез и чеснок. Посолить по вкусу, добавить щепотку молотого черного перца и тщательно перемешать.

Смочить руки холодной водой и сформировать небольшие шарики – "снежки". Сложить их на блюдо или поднос и отправить на 20-30 минут в холодильник.

Полутвердый сыр натереть на мелкой терке. Перед подачей на стол охлажденных "снежков" обсыпать их со всех сторон. Подавать закуску можно на свежих салатных листьях.

Террин с грибами

Фарш свино-говяжий - 1 кг

Шампиньоны - 300 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сухари панировочные - 2 ст. л.

Сливки - 100 мл

Смесь прованских трав - 1 ч. л.

Бекон - 350 г

Вяленые томаты - 30 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст. л.

В мясной фарш вбить яйцо. Добавить панировочные сухари и сливки. Посолить, добавить перец черный молотый и смесь прованских трав.

Вяленые томаты нарезать очень мелкими кусочками, добавить в фарш.

Шампиньоны нарезать очень мелкими кубиками, но 3-4 целых шампиньона оставить для начинки. Лук порезать мелкими кубиками, а морковь натереть на средней терке.

Обжарить овощи в сковороде с добавлением растительного масла в течение 10-15 минут, до мягкости, в конце посолить.

Снять сковороду с огня и дать овощам остыть 5-10 минут. Выложить обжаренные овощи в фарш. Хорошо перемешать фарш руками, затем хорошо его отбить, чтобы стал плотным: взять шар фарша в руки и поднять над миской, потом с силой бросать в миску (сделать так 3-4 раза). Затем оставить фарш на 20-30 минут, чтобы сливки размочили панировочные сухари.

Взять прямоугольную форму (можно для выпечки хлеба). Аккуратно выстелить ее полосками бекона так, чтобы оставались концы, которыми потом можно накрыть начинку.

Выложить в форму на бекон половину фарша. Выложить в ряд, погружая в фарш, целые шампиньоны, предварительно сняв с них пленку. Покрыть грибы остальными фарша – его следует очень плотно утрамбовывать, чтобы не было воздушных пустот.

Закрыть начинку сначала боковыми полосками бекона. А затем аккуратно завернуть оставшиеся полоски, обрезать лишние кусочки бекона сбоку.

Накрыть форму с террином фольгой. Положить форму на противень, налить в противень горячей воды, чтобы она покрывала форму на 2/3 высоты. Отправить террин в разогретую до 170°С духовку на 60-70 минут.

За 10 минут до готовности снять с террина фольгу, включить гриль и увеличить температуру духовки до 190°С.

Вынуть форму с террином из духовки. Слить всю выделившуюс жидкость. Покрыть верх террина бумагой для выпечки и положить на него сверху что-то тяжелое, чтобы создать пресс. Дать террину полностью остыть при комнатной температуре, а затем прямо в форме и с грузом отправить на ночь в холодильник.

Мясной террин очень тонко нарезают, подают холодным с горчицей, хреном или любимым соусом как холодную закуску.

Лаваш с красной рыбой и сливочным сыром

Лаваш тонкий - 1 г

Творожный сыр - 100 г

Красная рыба - 80 г

Петрушка (зеленый лук либо другая зелень) - по вкусу

Выложить лаваш на блюдо или доску. Намазать его слоем творожного сыра толщиной в 7-8 мм.

Вымыть и высушить свежую зелень, измельчить ее ножом. Нарезать филе рыбы на кусочки желаемого размера.

На сыр поместить подготовленную зелень. На поверхность зелени разложить кусочки нарезанной красной рыбы. Плотно скрутить корж рулетом и положить в холодильник на час-другой, чтобы все компоненты спрессовались.

Перед подачей нарезать рулет острым ножом немного наискосок на небольшие кусочки и красиво разложить на плоской тарелке или на блюде, украсив зеленью.

Шпротный салат-намазка

Шпроты - 1 банка

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Кукуруза консервированная - 0,5 банки

Огурцы маринованные - 3 шт.

Майонез - по вкусу

Слить все масло со шпрот и убрать хвостики. По желанию можно очистить рыбку от хребта. Сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко порезанным репчатым луком.

Яйца отварить и мелко нарезать. Смешать все составляющие.

Маринованные огурцы нарезать мелко и добавить в салатник.

С консервированной кукурузы слить жидкость и отправить ее туда же. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.

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Автор: УНИАН