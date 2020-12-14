Красиво на новогоднем столе будут выглядеть эффектно оформленные порционные салаты.

Салаты являются неотъемлемым атрибутом любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Они вкусные, сытные, красивые, к тому же очень часто оформленные в новогоднем стиле или же в соответствии с тем, год какого животного будет по восточному гороскопу.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдГрядущий 2021 год пройдет под знаком Белого металлического быка. Он, как известно, - любитель растительной пищи, поэтому праздничный новогодний салат не обязательно должен содержать мясо. Есть большое количество чисто овощных новогодних салатов, которые не менее вкусные, чем мясные или рыбные блюда.

Хорошая идея на новогодний стол - порционные салаты, которые готовятся с помощью специальных салатных колец, ведь это очень удобно. Конечно же, важен праздничный вид салата - его эффектное оформление и подача.

Салат Оливье в форме бычка

Колбаса вареная - 250 г

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Огурцы маринованные - 3 шт.

Консервированный горошек - 100-150 г

Яйца - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Для оформления

Маслины - 5 шт.

Хлеб - 1 ломтик

Колбаса

Овощи и яйца сразу поставить варить или сделать это заранее.

Небольшими кубиками нарезать лук и маринованные огурцы. Вареную колбасу нарезать такими же кубиками как огурцы. Однако важно оставить немного, чтобы вырезать ровный круг для оформления морды бычка и еще для ушей.

Вареные яйца остудить и очистить, разделить на белки и желтки. Белки нужны для оформления морды, поэтому пока отставить их в сторону. Желтки поместить в небольшую пиалу, размять вилкой и добавить майонез, перемешать.

Картофель и морковь очистить, нарезать кубиками, добавить к остальным ингредиентам. Салат посолить и поперчить. Добавить в оливье заправку и тщательно перемешать.

Из полученной массы выложить голову бычка. Если всей массы будет много, поэтому остальное можно переложить в небольшой салатник и подать к столу, украсив свежей зеленью.

Белки натереть на мелкой терке. Покрыть ими голову бычка.

Приложить уши и морду из вырезанных кусочков колбасы. Маслины разрезать пополам и сделать ноздри, глаза и ресницы.

Рожки проще всего сделать из сыра, или же сделать из хлеба. Сначала вырезать из хлеба нужную форму, а затем немного подсушить на сковороде.

Салат "Мимоза" порционный

Лосось (горбуша) консервированный - 400 г

Картофель - 250-300 г

Морковь - 3 шт.

Яйцо куриное - 4 шт.

Сыр плавленый - 130 г

Майонез - 150 г

Икра красная - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Зелень свежая для украшения

Картофель, морковь и яйца отварить до готовности. Овощи остудить и очистить. Картофель, морковь, яйца и плавленый сырок натереть на терке.

Первым слоем выложить картофель, его можно немного посолить. Слегка смазать майонезом.

У консервированного лосося удалить косточки, размять вилкой, выложить на слой картофеля, поперчить. Тоже слегка смазать майонезом.

Следующим слоем выложить натертый плавленый сырок. Далее выложить морковь.

Дальнейший слой – натертый белок куриного яйца, смазать сверху майонезом. И последний слой – натертый на мелкой терке яичный желток.

Накрыть пищевой пленкой салат и оставить на несколько часов пропитаться. Перед подачей на стол выложить на каждую порцию салата по 1 столовой ложке красной икры и украсить свежей зеленью.

Салат "Цезарь" с курицей

Листья салата - 1 пучок

Курица (лучше грудки) - 1 упаковка

Яйца куриные - 2 шт. (если перепелиные, то больше)

Сухарики - 1 пачка

Помидоры черри - 1 упаковка

Сыр твердый

Для соуса

Масло оливковое - 1 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика (кто любит острее, можно 3 или 4),

Горчица - 1 ч. л.

Майонез

Для соуса влить в кружку или любую глубокую емкость оливковое масло, выдавить чеснок, добавить горчицу и майонез, все перемешать.

На плоское красивое блюдо выложить горкой порванные руками листья салата, полить их соусом. Далее добавить гренки или сухарики.

Затем выложить отварную курицу порезанную кубиками, полить соусом,

Снова выложить салатные листья, гренки, курицу, сыр порезанный кубиками, полить все соусом.

Украсить помидорами и яйцами, посыпать сверху тертым сыром.

Салат "Гнездо глухаря"

Картофель - 3 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Огурец (соленый) - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Грудинка куриная (копченая) - 1 шт.

Морковь (среднего размера) - 1 шт.

Яйцо перепелиное (для украшения) - 5 шт.

Листья салата (для украшения)

Майонез

Масло (для жарки)

Соль

Картофель, морковь и лук нарезать тоненькой соломкой или натереть на мелкой терке. Все отдельно обжарить до готовности. Выложить на салфетки, чтобы стек жир.

Нарезать яйца, огурцы и курицу, смешать с жареными овощами. Посолить по вкусу. Приправить майонезом.

Выложить на тарелку горкой, в середине сделать углубление. Посыпать тертым сыром и положить в центр перепелиные яйца. Украсить укропом или листьями салата.

Сельдь под шубой порционно

Филе сельди - 2 шт.

Свекла - 1 шт.

Картофель крупный - 1 шт.

Морковь - 1/2 шт.

Яйцо - 1 шт.

Лук - по вкусу

Майонез - по вкусу

Сварить свеклу, картофель, морковь и яйца. Очистить овощи, все отдельно натереть на крупной терке.

Читайте такжеРождественский штоллен: как приготовить праздничную немецкую выпечкуВзять стаканы или другие маленькие прозрачные пиалы. Первым слоем выложить картофель. Следом - слой моркови.

При необходимости очистить сельдь от внутренностей, снять кожу и отделить филе от костей. Нарезать филе сельди и лук на маленькие кусочки и выложить на морковь.

Далее выложить слой свеклы, смазать майонезом и повторить все слои – так будет вкуснее.

Сверху посыпать тертым яичным желтком, украсить лучком и зеленью, затянуть пищевой пленкой, положить в холодильник на час, чтобы пропитался.

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Автор: УНИАН