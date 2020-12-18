Вкусные и яркие десерты станут прекрасным завершением встречи грядущего года.

Эффектные новогодние десерты украсят праздничный стол и порадуют своим вкусом как взрослых, так и детей.

2021-й по восточному гороскопу будет годом Белого металлического Быка, поэтому десерты стоит приготовить с использованием фруктов и ягод.

Банановое парфе

Банан - 2 шт.

Сливки - 300 мл

Яичные желтки - 3 шт.

Сахар - 70 г

Творог - 150 г

Шоколад - 30 г

Апельсин - 1 шт.

С апельсина снять цедру. Половину цедры оставить для украшения, а оставшуюся часть выложить в сотейник вместе с сахаром и 70 мл воды. Сварить сироп – сахар должен раствориться, а сироп загустеть.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыЖелтки взбить миксером до пышной пены, влить в них горячий сироп, быстро размешивая все лопаткой.

Бананы очистить от кожуры, отрывая только одну полоску. Аккуратно кусочками вытянуть мякоть, чтобы кожица не повредилась (ее не выбрасывать). Мякоть нарезать небольшими кружочками и добавить к остальным ингредиентам. Пробить массу в блендере до однородности.

В отдельной емкости взбить сливки и творог до загустения. Добавить банановую смесь, хорошо вымешать. В треть смеси добавить растопленный в микроволновке шоколад. Полученную массу выложить в кожуру банана. Перед тем ее внутреннюю часть тщательно с помощью силиконовой кисточки смазать растительным маслом, включая полоски. Накрыть смесь кожурой банана и поместить в морозилку на час.

Форму для парфе выстелить пищевой пленкой. Выложить половину банановой смеси.

Достать банан из морозильной камеры, снять кожуру. Выложить образованный шоколадный банан посередине емкости.

Выложить оставшуюся банановую смесь. Прикрыть концами пищевой пленки поверхность смеси. Отправить форму в морозильную камеру минимум на 2 часа.

Готовое банановое парфе достать из формы, выложить на блюдо, украсить по желанию. Нарезать парфе на порционные кусочки и сразу же подавать к столу.

Мандариново-сливочный десерт

Мандарины - 550 г (4-5 шт.)

Сливки 33% (охлажденные) - 150 мл

Белки яичные - 2 шт.

Сахарная пудра - 80 г

Желатин (быстрорастворимый) - 10 г

Для украшения

Мандарины - 2-3 шт.

Фисташки - по вкусу

Шоколад - 1 шт.

Мята свежая - несколько веточек

Подготовить желатин согласно инструкции на упаковке.

Мандарины очистить от кожуры и измельчить в блендере. Затем протереть их через сито, чтобы избавиться от пленок.

Мандариновый сок соединить с желатином, перемешать. Нагреть на небольшом огне, помешивая, чтобы желатин полностью растворился, но не кипятить. Оставить массу остывать.

Охлажденные сливки взбить до густой пышной массы (до устойчивых пиков). Когда сливочная масса начнет держать форму, перестать взбивать.

Взбить белки, добавляя сахарную пудру частями, до устойчивых пиков.

К остывшему мандариновому соку добавить взбитые сливки, перемешать венчиком до однородности. Далее постепенно добавить взбитые белки, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой. Затем перемешать венчиком. Масса должна получиться однородной.

Воздушную массу разложить по стаканам, бокалам или креманкам. Положить в холодильник для охлаждения и застывания на 2-3 часа.

Тем временем сделать украшения для десерта. Очищенные мандариновые дольки выложить на тарелку и отправить в морозильную камеру на 10 минут.

Шоколад разломать на маленькие кусочки, сложить в чашку и растопить.

Мандариновые дольки окунуть наполовину в растопленный шоколад, затем выложить на пергамент и посыпать измельченными орешками. Для полного застывания шоколада мандариновые дольки отправить в холодильник на 10-15 минут.

Готовый десерт украсить мандариновыми кусочками в шоколаде, орешками и свежей мятой.

Торт "Поленница"

Для теста

Сахар - 1 ст.

Яйца - 2 шт.

Мука - 4-5 ст.

Маргарин (масло сливочное) - 200 г

Сметана - 1 стакан (15%)

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Изюм - 100 г

Для крема

Сметана (от 27%) - 600 мл

Сахар - 2 ст.

Соль - щепотка

Смешать мягкий маргарин, яйца, соль и сметану. Добавить муку с разрыхлителем, а также изюм. Замесить тесто. Оно будет очень мягкое, как на пельмени. Положить в холодильник минимум на час.

Приготовление крема. Смешать сахар со сметаной (она должна быть очень хорошей жирности и густой).

Достать тесто, поделить на части. Раскатать колбаски. Они должны быть толщиной примерно в палец и одинаковой длины. Выпекать их 20 минут при 180°С.

Взять форму или глубокое блюдо. Положить палочки и полить их кремом, или можно макать каждую и выкладывать. Сначала один ряд, потом другой, но уже поперек. И так далее пока не закончатся. Сверху полить кремом. Отправить в холодильник на ночь.

Затем можно украсить торт шоколадом, или же можно также посыпать кокосом.

Шоколадный десерт "Гормон счастья"

Шоколад темный (57% содержание какао) - 180 г

Сливки 33% - 50 мл

Сгущенное молоко (или мед или инвертный сироп) - 2 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Коньяк - 1 ст. л.

Вишня - 10-12 шт. (без косточек, свежемороженая)

Бисквитная крошка - 50 г (или бисквитное печенье)

Кокосовая стружка - 2 ст. л.

Свежезамороженную вишню разморозить при комнатной температуре, дать стечь на сито. Масло заранее достать из холодильника, оно должно стать комнатной температуры.

Бисквитную крошку соединить с измельченной кокосовой крошкой.

Формы для кексов выстелить пищевой пленкой, на дно насыпать слой бисквитно-кокосовой крошки.

В кастрюльке с двойным дном соединить сливки, кусочки шоколада и сгущенное молоко. Нагреть почти до кипения, постоянно помешивая, и снять с огня. Добавить сливочное масло и для аромата влить коньяк.

Добавить вишню, перемешать. Вылить шоколадную смесь на бисквитную крошку, сверху посыпать, немного прижать. Положить десерт в морозильник на ночь для стабилизации.

Апельсиновый пирог с кусочками шоколада

Апельсин - 1,5 шт.

Шоколад молочный - 180 г

Мука - 70 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 150 г

Разрыхлитель для теста - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 5 г

Масло сливочное - 20 г + для смазывания формы

Шоколадные капли (для украшения) - 10 г

Первым делом духовку разогреть до 180°С.

Целый апельсин залить водой и варить 5 минут после закипания воды. Дать ему остыть и удалить косточки. Апельсин измельчить блендером.

Читайте такжеРождественский штоллен: как приготовить праздничную немецкую выпечкуШоколад измельчить ножом.

В муку добавить разрыхлитель, перемешать.

Взбить яйца с сахаром (130 г) и ванильным сахаром до пышной пены. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Добавить измельченный апельсин и шоколад кусочками. Тщательно перемешать.

Смазать форму маслом, поместить туда тесто. Отправить форму в разогретую до 180°С духовку примерно на 40 минут.

Для украшения надо карамелизировать апельсин: растопить сливочное масло с оставшимся сахаром и выложить нарезанные треугольничками апельсины.

Достать апельсиновый пирог с шоколадом из формы и дать остыть. На остывший пирог выложить карамелизированные апельсины в виде елочки и украсить шоколадными капельками.

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Автор: УНИАН