Картошка в горшочках - это прекрасное блюдо для тех, кто хочет насладиться сочным и ароматным комбинированным ужином. Порадуйте себя разнообразием и вкусом, выбрав свой рецепт.
Картошка в горшочках со свининой или ребрышками
Ингредиенты на 4 горшочка:
- 400 г свиных ребрышек или свинины;
- 300 г свежих грибов (шампиньоны, опята или другие на ваш выбор);
- 8 средних картофелин;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 мл куриного или овощного бульона (или просто воды);
- 6 столовых ложек растительного масла;
- Соль и перец по вкусу, лавровый лист;
- Свежая зелень (петрушка или укроп) для украшения.
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте свиные ребрышки или свинину, порезав их на порции. Посолите и поперчите по вкусу.
- Грибы вымойте, очистите вокруг ножек и нарежьте тонкими ломтиками.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками или дольками.
- Луковицу мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.
- Нагрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте свиные ребрышки и обжаривайте их до золотистой корочки со всех сторон.
- Пропассируйте лук и морковь, периодически помешивая, в течение 5-7 минут.
- Картофель обжарьте на небольшом количестве масла, в процессе посолите.
- Слегка обжарьте грибы на сковороде почти без масла, 2-3 минуты.
- Лайфхак: обжаривайте мясо и картофель одновременно в двух сковородках, чтобы вдвое сократить время на подготовку.
- Выложите на дно горшочка картофель, затем ребрышки, грибы и зажарку.
- Добавьте в горшочки по одному лавровому листу, 1/2 зубчика чеснока, по желанию - перец горошком, по одной горошине душистого перца.
- Влейте горячий куриный или овощной бульон, или просто залейте кипятком.
- Закройте горшочки крышками и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Если помещаете горшочки на решетку, поставьте под нее противень.
- Тушите 1 час.
Картошка в горшочках с грибами и мясом готова. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.
Если вам больше по вкусу птица, чем мясо, замените свинину куриным филе или возьмите 4 куриных бедра. Приготовление такого блюда, как картошка с курицей в горшочках, производите по этому же пошаговому рецепту с единственным отличием - перед обжариванием бедер снимите с них шкуру.
Более того, картошка в горшочках с курицей ничего не потеряет, если исключить из списка ингредиентов грибы.
Картошка в горшочках в духовке получается невероятно ароматной, намного вкуснее, чем просто тушеная в кастрюле. Приятного аппетита!
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