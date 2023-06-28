Рассказываем, как приготовить картофель в горшочках в нескольких вариациях.

Картошка в горшочках - это прекрасное блюдо для тех, кто хочет насладиться сочным и ароматным комбинированным ужином. Порадуйте себя разнообразием и вкусом, выбрав свой рецепт.

Картошка в горшочках со свининой или ребрышками

Ингредиенты на 4 горшочка:

400 г свиных ребрышек или свинины;

300 г свежих грибов (шампиньоны, опята или другие на ваш выбор);

8 средних картофелин;

1 луковица;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

100 мл куриного или овощного бульона (или просто воды);

6 столовых ложек растительного масла;

Соль и перец по вкусу, лавровый лист;

Свежая зелень (петрушка или укроп) для украшения.

Пошаговый рецепт:

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Подготовьте свиные ребрышки или свинину, порезав их на порции. Посолите и поперчите по вкусу. Грибы вымойте, очистите вокруг ножек и нарежьте тонкими ломтиками. Картофель очистите и нарежьте кубиками или дольками. Луковицу мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Нагрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте свиные ребрышки и обжаривайте их до золотистой корочки со всех сторон. Пропассируйте лук и морковь, периодически помешивая, в течение 5-7 минут . Картофель обжарьте на небольшом количестве масла, в процессе посолите. Слегка обжарьте грибы на сковороде почти без масла, 2-3 минуты . Лайфхак: обжаривайте мясо и картофель одновременно в двух сковородках, чтобы вдвое сократить время на подготовку. Выложите на дно горшочка картофель, затем ребрышки, грибы и зажарку. Добавьте в горшочки по одному лавровому листу, 1/2 зубчика чеснока, по желанию - перец горошком, по одной горошине душистого перца. Влейте горячий куриный или овощной бульон, или просто залейте кипятком. Закройте горшочки крышками и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Если помещаете горшочки на решетку, поставьте под нее противень. Тушите 1 час.

Картошка в горшочках с грибами и мясом готова. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Если вам больше по вкусу птица, чем мясо, замените свинину куриным филе или возьмите 4 куриных бедра. Приготовление такого блюда, как картошка с курицей в горшочках, производите по этому же пошаговому рецепту с единственным отличием - перед обжариванием бедер снимите с них шкуру.

Более того, картошка в горшочках с курицей ничего не потеряет, если исключить из списка ингредиентов грибы.

Картошка в горшочках в духовке получается невероятно ароматной, намного вкуснее, чем просто тушеная в кастрюле. Приятного аппетита!

Ранее УНИАН рассказывал, как готовится картошка в духовке, запеченная с начинкой или без.

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