Картошка в духовке не только вкусная - в ней сохраняется больше витаминов и минералов, чем в жареной или отварной.

Никакая картошка не сравнится с запеченной в духовке. Ее можно готовить в кожуре и без, дольками и целиком, запечь с салом или нафаршировать мясом - чтобы вы не добавили, это блюдо невозможно испортить. Выбирайте, какая картошка в духовке будет сегодня у вас.

Картошка по-селянски в духовке с пряными травами

Картошку по-селянски любят за ее хрустящую корочку и нежную мякоть внутри. Добавьте к ней немного ароматных трав и тертого сыра - и это блюдо заиграет по-новому.

Ингредиенты:

Видео дня

картофель крупный - 3 шт.;

растительное масло - 5 ст. л.;

итальянские травы сушеные - 1 ст. л.;

чеснок сушеный - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

твердый сыр - 50 г.

Помойте картофель и нарежьте длинными дольками. Выложите на противень, полейте маслом, присыпьте чесноком и травами и перемешайте. Посыпьте тёртым сыром (например, голландским или пармезаном), отправьте в разогретую духовку до 200°C - выпекайте 25 минут. Картошка должна покрыться золотистой корочкой.

Подавайте с любимым соусом, но особенно вкусно - со сметанно-чесночным.

Полезная картошка-фри в духовке

Дети обожают картошку-фри. Но вместо закуски из ресторана быстрого питания для них лучше приготовить домашнюю - это просто и однозначно полезнее и вкуснее.

Ингредиенты:

картофель - 3 шт.;

растительное масло;

ароматные травы - по вкусу;

морская соль - по вкусу.

Нарежьте картофель брусочками 1 см, отварите до полуготовности в подсоленой воде и откиньте на сито, чтобы стекла вода. Полейте растительным маслом, по желанию - посыпьте пряными травами и перемешайте. Выложите на противень и запеките в разогретой до 200°С духовке до румяности. Готовый картофель-фри слегка посыпьте морской солью.

Картошка с салом в духовке

Есть множество вариаций этого блюда, но вкуснее получается, если брать сало с проростью.

Ингредиенты:

картофель крупный - 4 шт.;

сливочное масло - 80 г;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

сало - 8 полосок;

твердый сыр - 150-200 г;

сметана - 150 мл;

зеленый лук.

Помойте картошку и порежьте ее поперек - сделайте много глубоких вертикальных надрезов, не дорезая до основания, чтобы получилась "гармошка". Нарежьте масло тонкими слайсами, положите в надрезы по 5 кусочков масла, выложите картошку на противень. Посолите и поперчите, отправьте в разогретую до 200°C духовку до готовности (40-60 минут).

Нарежьте сало небольшими квадратиками и поджарьте до румяной корочки. Сыр (можно взять голландский или чеддер) нарежьте слайсами. Достаньте из духовки картошку, нафаршируйте ее сыром и салом и отправьте в духовку ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится. Подавайте со сметаной и рубленым луком.

Картошка с курицей в духовке в горшочках

Приготовьте картошку с курицей и грибами в горшочках - это даже проще, чем на противне. Румяная сырная корочка сделает блюдо еще вкуснее.

Ингредиенты:

картофель - 6 шт.;

куриное филе - 2 шт.;

шампиньоны - 300 г;

репчатый лук - 2 шт.;

растительное масло - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

твердый сыр - 200 г;

сметана - 4 ст. л.;

вода - 200 мл.

Нарежьте картошку, курицу, грибы на кусочки среднего размера, лук тонкими четвертинками колец. Обжарьте на масле курицу, посоли и поперчив ее, снимите со сковородки и затем обжарьте грибы. Жарьте, пока не испарится жидкость, после добавьте лук и 1 ст.л. масла и обжарьте в течение 3 минут. Посолите и поперчите.

Выложите курицу и грибы с луком, а затем картошку в горшочки, слегка посолите. Натрите на крупной тёрке 1/2 часть сыра, смешайте сметану с водой, добавьте сыр. Выложите соус сверху на картофель в горошочках, накройте крышками, поставьте в холодную духовку. Запекайте при температуре 180-190 °С 1 час.

Натрите вторую часть сыра, достаньте из духовки горшочки и посыпьте сыром. Отправьте в духовку еще на 10 минут.

Картошка с фаршем в духовке

Картошка в духовке с мясом - это классика. Удивительно вкусным и сытным получается фаршированный картофель, запеченный в духовке. Готовить картошку по этому рецепту можно с любым фаршем, у нас - свинина с овощами.

Ингредиенты:

картофель крупный - 4 шт.;

молоко - 120 мл;

сливочное масло - 30 г;

соль - по вкусу;

растительное масло - 1 ст. л.;

лук - 1/2 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

фарш - 250 г;

мука - 2 ст. л.;

овощи - 300 г;

вода или мясной бульон - 300 мл;

сушеный тимьян и орегано - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу.

Помойте картофель и проколите вилкой со всех сторон. Выложите на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180°С на 35-40 минут - готовность проверьте шпажкой, картофель должен стать мягким.

Поджарьте на масле измельченный лук и чеснок, добавьте фарш и готовьте несколько минут. Всыпьте муку, перемешайте, влейте воду, добавьте овощи, пряности и специи. Доведите до кипения, готовьте, пока начинка не загустеет.

Достаньте картофель из духовки, дайте остыть. Срежьте верхушку и ложкой выньте мякоть. Добавьте к ней молоко, сливочное масло и соль, сделайте пюре. Начините получившиеся картофельные "лодочки" фаршем с овощами, сверху выложите пюре (можно для этого использовать кондитерский мешок с насадкой). Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут - картошка должна слегка подрумяниться.

Вас также могут заинтересовать новости: