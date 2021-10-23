Политик поинтересовался, почему он должен давать комментарий медиа, которое "немножко финансируется из России".

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия поскандалил с заместительницей главного редактора подсанкционного сайта "Страна" Евгенией Крюковой в прямом эфире.

Арахамия и Крюкова обменялись острыми замечаниями при обсуждении вопроса ущемления прав журналистов и нападений на представителей СМИ в студии программы "Свобода Савика Шустера" 22 октября.

Дискуссия плавно перешла в "зарплату в конвертах" "слуг народа", и Арахамия допустил проверку нардепов на полиграфе. Затем глава президентской фракции задал встречный вопрос про "Страну", но ведущий его перебил.

Представительница подсанкционного издания спросила вместо этого у политика: "Я не хочу говорить с вами о свободе слова, поскольку мы с вами люди разных профессий. Вы ди-джей, я – журналист...".

Читайте такжеСНБО инициирует проверку дел о госизмене, открытых во времена ПорошенкоОднако Арахамия тут же ответил на замечание Крюковой: "Вы художник. Журналистики там мало... Там "художество" в основном. Вы ведь художница?!".

Впоследствии "слуга" напомнил, за что "Страну " включили в перечень подсанкционных СМИ, заявив, что сайт "немножко финансируется из России".

"Именно поэтому вы попали под санкции СНБО. Именно поэтому вы являетесь пропагандистским изданием. Я вообще не понимаю, каким образом я вам должен давать комментарий?! Как художнику – с большим удовольствием, а как санкционному медиа – то извините", – взорвался нардеп.

Что предшествовало

Совет национальной безопасности и обороны Украины вечером 20 августа ввела санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шариев.

В отношении этих физических и юридических лиц введен полный пакет санкций.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции касаются нескольких направлений: "СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях… В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции до 4 физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду",

В Украине в 2017 году Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве денег от народного депутата за то, чтобы не был опубликован компромат. Позже стало известно, что журналист выехал в Австрию и получил там политическое убежище.

Автор: Виолетта Орлова